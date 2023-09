Rádio Miúdos à procura de locutores jovens

“Mais de 5 mil miúdos e jovens já passaram pelos microfones da Rádio Miúdos e quase todos afirmam que foi uma experiência transformadora”, diz João Pedro Costa, um dos fundadores da estação e profissional de rádio há mais de 30 anos. Passou pela RFM, RádioGeste, Rádio Macau, Euronews, entre outras emissoras.

Agora, a rádio, com estúdio no Bombarral, anda à procura de locutores e produtores online “para alargar a sua rede global de comunicadores em português dos oito aos 17 anos”, diz ao PÚBLICO o coordenador de produção. E acrescenta: “Procuramos miúdos que queiram conversar e dizer alguma coisa aos outros, que acham que podem fazer a diferença e, sobretudo, para ajudar aqueles que vivem no estrangeiro e querem manter e treinar a língua. Dar-lhes voz porque agora é que têm de ser ouvidos.”

É desta forma que se dirige aos miúdos o convite para que se aventurem na locução, edição e produção: “Se queres passar pela experiência de trabalhar num meio de comunicação social ouvido em todo o mundo, ainda estás a tempo de te candidatares. Se achas que tens alguma coisa a dizer, se estás atento ao que se passa e queres fazer a diferença. Se gostas de som ou vídeo ou de comunicar ideias ou simplesmente de conversar, inscreve-te. Mesmo se os estúdios (físicos) da Rádio Miúdos são no Oeste de Portugal, até podes viver na Cochinchina, que isso não te impede de participar como locutor, editor ou produtor. Podes falar com miúdos e jovens que falam português em todo o mundo, aprender técnicas de escrita simples, melhorar a tua comunicação em público, perder a vergonha, saber editar som e imagem e fazer muito mais que nunca imaginaste.”

Os miúdos interessados devem enviar os seus contactos, juntamente com os dos encarregados de educação, por mensagem WhatsApp para tel. 965 191 518 ou email para producao@radiomiudos.pt.

A Rádio Miúdos é a primeira rádio para crianças em português e iniciou as suas emissões experimentais em 2015. Exclusivamente online, emite todos os dias durante 24 horas.

Foto Exclusivamente online, a Rádio Miúdos emite todos os dias durante 24 horas DR

No site, informa-se que se destina “a todas as crianças, pais e educadores, portugueses, luso-descendentes ou falantes de português que vivem em Portugal, no estrangeiro e nos PALOP”. Diz-se ainda que têm por objectivo “dar às crianças portuguesas uma rádio à sua medida, com conteúdos, música, linguagem e informação adaptados às suas idades e onde possam ter voz”. E que pretende “pôr os miúdos a brincar com a própria língua, desafiando-os através da palavra e da audição e não tanto pela imagem”.

Plataforma Jácátá

Um dos mais recentes projectos da rádio chama-se Jácátá. É “um portal onde miúdos, professores e comunidades escolares vão criar a sua própria visão do mundo e transitar do digital para o real”. Uma plataforma segura, em português, em que as crianças da lusofonia podem interagir, criar conteúdos e partilhar conhecimentos.

Numa perspectiva de media e rede social, os miúdos, professores e pais poderão mostrar livremente, através de texto, fotografia, vídeo e som, “as suas inspirações em qualquer matéria, seja de currículo ou da vida cá fora”. Uma iniciativa financiada pelo programa Cidadãos Ativ@s (Active Citizens Fund), gerido em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.

Foto “Se gostas de som ou vídeo ou de comunicar ideias ou simplesmente de conversar, inscreve-te”, escreve-se no convite aos jovens potenciais locutores DR

Rádio-Escolas é outro dos seus projectos e pretende juntar todas as rádios em ambiente escolar de língua portuguesa e construir uma rede participativa, “onde a experiência da Rádio Miúdos e dos seus profissionais possa trazer inovação às práticas já existentes nas escolas”. Destina-se ao 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ao secundário e promove vários desafios durante todo o ano lectivo.

Para os ainda mais novos (até aos seis anos), há o canal Miudinhos, dedicado à primeira infância em todo o universo da lusofonia. “A música é para eles, as histórias são para eles, as actividades, os passatempos e as surpresas são para eles.” Mas vão ter de esperar um pouco até poderem candidatar-se à locução.

