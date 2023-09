Airbnb oferece estadia de duas noites no pântano de Shrek, na Escócia

É um refúgio no meio das Terras Altas da Escócia, no Reino Unido, ideal para quem procura uns dias de descanso bem longe do Reino de Bué Bué Longe (e de quase tudo, na realidade). A cabana e o pântano onde vive a personagem de animação Shrek vai, em breve, poder ser arrendada através do Airbnb, ainda que o proprietário não saiba, escreve o site Dezeen.

A descrição do anúncio é feita como se o autor fosse a personagem Burro e informa que a casa pode receber até três hóspedes entre 27 e 29 de Outubro, datas em que o ogre não está. A reserva pode ser feita a partir de 13 de Outubro e a empresa diz que não se trata de um concurso. “Estou a tomar conta do pântano enquanto o Shrek está fora neste Halloween, e estou absolutamente encantado por vos convidar a entrar para uma estadia de conto de fadas”, lê-se no anúncio.

Tal como nos filmes, a cabana tem chão de terra batida, lareira, uma mesa de refeições para duas pessoas e cama de madeira. A localização da casa de banho também foi respeitada e, de acordo com o site, fica a cerca de 20 metros de casa. Os pormenores decorativos não foram esquecidos e, entre eles, destaca-se a cadeira verde feita de pele de crocodilo e as placas de aviso contra ogres.

A Airbnb adianta ainda que as refeições estão incluídas e serão confeccionadas por um mordomo que também vai fazer uma visita guiada ao local. “Adoro tudo no pântano: a pedra na frente, os interiores modestos e a reclusão (ideal para cantar karaoke até altas horas da noite). Mal posso esperar para que os convidados experimentem por si próprios este pedaço de paraíso lamacento”, lê-se, no anúncio do Burro (utilizador certificado).

Para participar, "os hóspedes devem ter um perfil na Airbnb, aceitar os Termos de Serviço e a Política de Privacidade e ter um bom histórico na plataforma", lê-se no anúncio. "Os hóspedes reconhecem que a Airbnb pode realizar uma verificação de antecedentes", salvaguarda a empresa.

A estadia é grátis, escreve a empresa no anúncio que está disponível online. A Airbnb diz que vai fazer uma doação à instituição HopScotch Children's, que organiza e oferece viagens a crianças em situações vulneráveis na Escócia. Esta não é a primeira vez que o site arrenda casas de filmes conhecidos para campanhas de marketing da empresa. Entre as ofertas anteriores destacam-se a mansão de Sozinho em Casa, o clássico de Natal de 1990, ou a moradia da Barbie, em Malibu, que Ken decidiu arrendar recentemente.