Barbie Oppenheimer existe e vive nos Estados Unidos

É uma antiga professora universitária e vive no estado do Massachusetts. Barbie Oppenheimer gostou dos dois filmes e até comprou uma t-shirt alusiva ao Barbenheimer.

Os filmes Barbie e Oppenheimer, que se estrearam no mundo inteiro na mesma semana de Julho, foram dois êxitos de bilheteira, mas, para uma antiga professora universitária, o sucesso que ganhou o nome de Barbenheimer não terminou no final das sessões. Barbie (diminutivo de Barbara) Oppenheimer, que vive em Newton, no estado norte-americano do Massachusetts, está a viver um Verão diferente e a deixar várias pessoas incrédulas sempre que diz o seu nome.

Quando se preparava para fazer o check-in num hotel onde passou férias recentemente, Barbie Oppenheimer surpreendeu o funcionário, que até lhe perguntou se o nome era uma brincadeira. Os filmes também serviram para que os amigos de infância e da universidade se lembrassem da docente e lhe enviassem mensagens.

“É muito engraçado. Foi brilhante terem lançado os filmes ao mesmo tempo. Isso trouxe as pessoas de volta aos cinemas”, disse, citada pelo jornal britânico The Independent.

Barbie também viu os filmes na companhia do marido, familiar distante de J. Robert Oppenheimer. O filme do realizador Christopher Nolan, sobre o físico que desenvolveu a bomba atómica durante a Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro que o casal escolheu ver no fim-de-semana da estreia. Duas semanas depois, chegou o momento de comprarem bilhete para verem o filme sobre “a outra bomba”, como descreveram os amigos de Barbie nas mensagens.

Barbie não escolhe preferidos — diz que gostou dos dois filmes. Já o marido, apesar do parentesco, preferiu a longa-metragem de Greta Gerwig.

Para assinalar a ocasião, a professora chegou mesmo a comprar uma t-shirt alusiva ao Barbenheimer, que planeia usar quando for ao cinema com as amigas ver, pela segunda vez, o filme Barbie.

A antiga docente recorda que, quando era pequena, desejava, como muitas outras crianças, ser como a boneca interpretada por Margot Robbie, mas revela que isso terminou na adolescência, na mesma altura em que passou a assinar como "Barby" e depois "Barb". Quando terminou a licenciatura e começou a carreira no ensino gostava quando lhe chamavam "Barbara". Já as bonecas ficaram guardadas — agora pertencem à neta de Barbie.