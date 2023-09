Porto e Gaia dão passo atrás e reabrem a Ponte Luís I a carros durante a noite

Tabuleiro inferior passa a servir veículos motorizados privados entre as 20h e as 6h, algo que não acontecia desde 2021, quando estrutura centenária entrou em obras.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (CMVNG) já tinha aprovado o regresso dos automóveis à ponte, durante a noite. Faltava que a Câmara Municipal do Porto (CMP) desse o mesmo passo para que a medida relativa ao tabuleiro inferior pudesse entrar em vigor. É o que vai acontecer neste domingo, no dia 1 de Outubro: entre as 20h e as 6h, os veículos motorizados privados podem voltar a atravessar a ponte Luís I, algo que não acontecia desde que a ligação encerrou para obras, em Outubro de 2021.

A estrutura do século XIX reabriu um ano e meio depois, em Abril deste ano, mas com a circulação do tabuleiro inferior reservada a transporte público, velocípedes, táxis, ambulâncias e peões. O passo foi então saudado por associações de mobilidade urbana.

Nesta sexta-feira, em comunicado, a CMP explica que a “decisão inicial” visava promover a “segurança rodoviária face às características e dimensão do tabuleiro inferior da ponte relativamente ao elevado fluxo pedonal que ali se verifica, com uma tendência crescente de utilização”.

Agora, diz que a inversão de marcha está relacionada com a monitorização do tráfego na ponte que as duas autarquias têm vindo a fazer, tendo notado que “a procura pedonal após as 20h é compatível com a dimensão do espaço afecto ao peão e à potencial procura dos restantes modos de transporte”.

Acrescenta que entre as 20h e as 6h há “redução da oferta de transporte público” e que a “a circulação motorizada na ponte será permitida de forma a facilitar a acessibilidade local e operações logísticas”.

Em Julho, Gaia tinha já aprovado este medida, em reunião de executivo do mesmo município que, no final de Setembro, durante a Semana da Mobilidade, chamou ao Dia Europeu Sem Carros “uma ocasião perfeita para mostrar à comunidade como pode ser uma rua sem carros”. Notava também que “muitas cidades” já tinham adoptado esse comportamento, “contribuindo para a redução de emissões, ruído e consumo de combustível”.

Quando foi noticiada a aprovação do regresso dos carros à ponte que liga Porto e Gaia, a secção da Mubi do Porto, em conjunto com a Mobilidade Activa Porto e com a Cicloficina Porto chamaram-lhe “um retrocesso”. Receavam também que a medida contribua para aumentar o tráfego de veículos não autorizados na ponte em todas as horas do dia.

A CMP, no comunicado, assegura que o regresso dos carros à ponte será “permanentemente monitorizada pelos dois municípios”.