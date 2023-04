Um ano e meio depois, já se pode circular no tabuleiro inferior da Ponte Luís I

Já é possível fazer a travessia entre as cidades de Porto e Gaia através do tabuleiro inferior da ponte Luís I, em obras desde Outubro de 2021. A intervenção, a cargo da Infra-estruturas de Portugal, teve como fim a reabilitação e reforço do tabuleiro e derrapou não só nos prazos mas também nos custos. Veículos com mais de 30 toneladas, que estavam proibidos, voltam a ser permitidos.

A circulação de automóveis não será permitida, como as autarquias de Porto e Gaia defendiam, ficando o tabuleiro reservado a peões, mas também a velocípedes e a transporte público. Os táxis têm luz verde, mas os TVDE e os autocarros turísticos não.

A empreitada corrigiu “um conjunto de anomalias identificadas e outras que foram sendo conhecidas, no âmbito dos trabalhos de decapagem geral da pintura e corrosão existentes”, aponta a Câmara do Porto num comunicado emitido na manhã desta sexta-feira.

A maior parte dessas deformidades estavam relacionadas com a “corrosão superficial de elementos metálicos”, o que obrigou à “substituição pontual de rebites, rectificação de chapas deformadas, manutenção dos aparelhos de apoio, substituição das juntas de dilatação, reparação das portas de acesso aos encontros e reabilitação dos serviços afectados”.

A intervenção – que tornou possível a admissão de veículos até 60 toneladas – procurou também acautelar as “vibrações induzidas pela passagem de grandes grupos de peões durante eventos festivos ou desportivos”.

Quando a IP anunciou o início dos trabalhos na ponte inaugurada em 1886 apontou o tempo de obra para um ano. Mas em Setembro de 2022 admitia o atraso e anunciava a abertura para Março de 2023. O custo estimado era de 3,3 milhões, mas a empreitada ficou por 4,2 milhões, não só por se revelar mais complexa do que o previsto mas também pela subida dos preços da construção.