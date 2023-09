Autores António Vieira e Fernando J.B. Martinho vencem Prémio de Ensaio Prado Coelho

Elogio da Descrença e Aspectos do Legado Pessoano são os ensaios premiados com o galardão.

Os autores António Vieira, com a obra Elogio da Descrença (ed. Companhia das Ilhas), e Fernando J.B. Martinho, com Aspectos do Legado Pessoano (ed. Tinta-da-china), são os vencedores ex-aequo do Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho, da Associação Portuguesa dos Críticos Literários.

O júri do prémio, que tem o valor de quatro mil euros, foi constituído pelos professores e ensaístas Carina Infante do Carmo, Francisco Topa e José Mário Silva.

António Vieira é o pseudónimo literário do psiquiatra António Bracinha Vieira, de 82 anos. Sobre a sua obra, o júri destaca "o rigor intelectual de um exercício de pensamento puro, nascido de "estilhaços de escrita" acumulados ao longo de duas décadas e assente numa estrutura fragmentária de pendor aforístico (aqui e ali intercalada por breves passagens ficcionais) ", segundo comunicado da Associação Portuguesa dos Críticos Literários (APCL), enviado à agência Lusa.

"Pensador heterodoxo com uma ampla produção ensaística", António Vieira apresenta nesta "obra, poderosa e muitíssimo original, uma atitude de radical cepticismo, assumindo-a como o bisturi que permite um questionamento de categorias tão diversas como a linguagem, a memória, o livre-arbítrio, a morte, a divindade, a história e o próprio género humano, sempre à luz de uma abordagem fenomenológica", lê-se no mesmo documento.

Quanto ao livro de Fernando J. B. Martinho, "mostra-nos os sinais, nem sempre evidentes, da insolação pessoana sobre autores da contemporaneidade".

"Reunindo artigos na maioria publicados no século XXI, este livro é um corolário primoroso da reflexão do ensaísta sobre a força de [Fernando] Pessoa, geradora de fascínio, desejo de individualidade e até demarcação da parte de poetas (como Sophia [de Mello Breyner Andresen], [Alexandre] O'Neill, [Mário] Cesariny ou Ruy Belo) e ensaístas ([Afonso] Casais Monteiro ou Eduardo Lourenço).

Fernando J.B. Martinho, 85 anos, é um autor "com uma larga obra ensaística que o destaca como um dos mais argutos e persistentes intérpretes da moderna poesia portuguesa", refere a APCL.

No ano passado, o galardão foi também atribuído ex-aequo às obras das investigadoras Maria Irene Ramalho, Fernando Pessoa e outros fingidores, e Silvina Rodrigues Lopes, O Nascer do Sol nas suas Passagens.

O Prémio deverá ser entregue em Novembro próximo, em data a anunciar, numa sessão a realizar no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Associação.