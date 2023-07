Maria Irene Ramalho vence Grande Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores

A investigadora Maria Irene Ramalho venceu, por unanimidade, o Grande Prémio de Ensaio Manuel Gusmão, pela obra Fernando Pessoa e Outros Fingidores, anunciou esta quinta-feira a Associação Portuguesa de Escritores (APE).

"Trata-se de um ensaio poderoso, reflectindo o perfeito domínio quer da obra pessoana, que a autora conhece como poucos, quer da diversidade crítica, literária, filosófica e comparatista utilizada para a abordar", refere o júri em nota de imprensa.

Fernando Pessoa e Outros Fingidores, editado pela Tinta-da-China em 2021, sublinha "o diálogo intenso de Pessoa com a modernidade anglo-americana", lê-se na justificação do júri. Na introdução do livro, a autora explica que todos os ensaios aqui reunidos "revelam a preocupação de entender Fernando Pessoa como um astro singular a girar no sistema planetário do universo poético ocidental".

Maria Irene Ramalho, professora jubilada da Faculdade de Letras e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, já vencera em 2022, com esta obra, o Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho, da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos Literários.

Este prémio da APE tem um valor de 12.500€ e este ano é a primeira vez que toma a designação de Grande Prémio de Ensaio Manuel Gusmão, com o patrocínio da Câmara Municipal de Évora. Anteriormente, intitulava-se Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho, contava com a parceria da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e tinha uma dotação de 7.500€.

Entre os autores premiados com este Grande Prémio – que se destina a galardoar anualmente uma obra de ensaio literário, em português e de autor português ​– contam-se Manuel Gusmão, Rosa Maria Martelo, José Gil, Helder Macedo ou Helena Buescu. O júri deste ano foi constituído por Carina Infante do Carmo, Helena Carvalhão Buescu e José Manuel de Vasconcelos.

A APE atribui também outros prémios na área do conto, do romance e da novela, da poesia ou da literatura de viagens.