Nova Iorque declara estado de emergência com chuva torrencial que parou o Metro

Depois do mau tempo que persistiu durante uma semana chegaram chuvas torrenciais que acabaram por causar danos em toda a cidade. A água inundou as ruas e o Metro parou.

Chuvas torrenciais após uma semana de chuvas constantes provocaram inundações repentinas em Nova Iorque esta sexta-feira, interrompendo o serviço de metropolitano na cidade mais populosa do país e transformando muitas das suas ruas em pequenos lagos.

Um aviso de inundações rápidas entrou em vigor para a cidade de Nova Iorque até ao meio-dia, com previsões de grandes quantidades de chuva num curto espaço de tempo, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

A chuva mais intensa provocou danos em muitos locais, incluindo Brooklyn, Manhattan e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy no bairro de Queens, disse Zack Taylor, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia em College Park, Maryland. "Está a cair mais chuva. Esta é uma situação de sério risco de vida", confirmou.

O mesmo responsável advertiu contra viagens até que o sistema climático se afaste da costa, algo que se prevê que aconteça no final da noite desta sexta-feira.

A precipitação extrema levou a governadora de Nova Iorque, Kathy, a declarar o estado de emergência na cidade de Nova Iorque, em Long Island e no vale do Hudson. "Por favor, tomem medidas para se manterem seguros e lembrem-se de nunca tentarem viajar em estradas inundadas", afirmou a governadora numa mensagem publicada na plataforma de comunicação social X.

As inundações causaram grandes perturbações no sistema de metro de Nova Iorque e no serviço de comboios suburbanos Metro North, de acordo com a Agência Metropolitana de Transportes. Algumas linhas de metro foram totalmente suspensas, incluindo a G, que liga Brooklyn e Queens, e muitas estações foram encerradas.

Cerca de 18 milhões de pessoas na área metropolitana de Nova Iorque e noutras grandes cidades ao longo da Costa Leste estavam sob avisos de inundação, vigilância e aconselhamento do serviço meteorológico.

Fotografias e vídeos de toda a área de Nova Iorque mostram a água das cheias a submergir veículos nas ruas dos bairros e a encharcar o interior das estações de metro, perturbando o tráfego matinal de milhões de passageiros.

Em Hoboken, uma cidade de Nova Jérsia, situada do outro lado do rio Hudson, directamente a partir da baixa de Manhattan, todas as vias de acesso à cidade, excepto uma, estavam submersas. As comportas recentemente instaladas na cidade, concebidas para se fecharem automaticamente quando a água se acumula nas estradas, estavam fechadas, bloqueando muitas ruas ao tráfego de veículos.