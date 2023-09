Os ratos estão a tomar conta de Nova Iorque — e já há quem faça visitas guiadas para os ver

A Estátua da Liberdade, o Central Park, o Empire State Building ou a Ponte de Brooklyn são alguns dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Nova Iorque, mas os ratos e ratazanas não ficam de fora da lista.

Nos últimos meses, a cidade, que já estava infestada de ratos e ratazanas, assistiu ao surgimento do "rat tourism" (turismo de ratos, em português) que está a atrair visitantes interessados em partilhar as ruas com os roedores ou a observá-los a correr para os sacos do lixo.

A nova e inesperada atracção de Nova Iorque acontece enquanto a cidade tenta acabar com a população de ratos, que duplicou em 2022. O problema piorou de tal forma que levou o autarca da cidade procurar um "czar dos ratos" “com espírito sanguinário” para exterminar os animais. Kathleen Corradi é, desde Abril, a czarina responsável pela tarefa.

Em relação aos turistas, nem todos apreciam ver roedores, no entanto, escreve o Guardian, já há guias turísticos a parar em certos locais infestados destes animais. O tiktoker Kenny Bollwerk, que se tornou conhecido nesta rede social pelos vídeos onde mostra uma Nova Iorque infestada, é exemplo disso.

Tudo começou quando Kenny decidiu fazer um directo onde mostrava ratos a correr numa zona de obras no bairro de Sunnyside, Queens, e pediu aos seguidores para reclamarem junto do serviço de desinfestação da cidade. A transmissão em directo foi vista por 10 mil pessoas e as cerca de 100 reclamações levaram a câmara municipal a agir e eliminar os ratos da zona.

No entanto, o tiktoker também começou a receber mensagens de seguidores que querem ver mais vídeos de ratos noutras zonas da cidade —​ incluindo no interior de lojas — e começou a fazer visitas guiadas a turistas que os querem ver ao vivo.

“Acho que continuo a sair e a fazer isto pelo facto de alertar para um problema e ajudar as pessoas nos seus bairros”, afirma, citado pelo diário britânico. Ainda assim, Kenny é um guia que não se aproxima dos animais, uma vez que “tem medo deles”.

A câmara de Nova Iorque adianta que os avistamentos de ratos diminuíram 15% desde Junho quando comparado com o período homólogo de 2022. Exterminar os animais com veneno e obrigar os proprietários dos restaurantes a colocarem sacos com resíduos alimentares no interior dos contentores do lixo em vez de os deixarem na rua são algumas das estratégias adoptadas entretanto.