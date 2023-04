Nova Iorque, eis a primeira “czar dos ratos” — está declarada guerra aos roedores

A guerra interminável da cidade de Nova Iorque contra os ratos tem uma nova comandante. O mayor nova-iorquino, Eric Adams, anunciou na quarta-feira que Kathleen Corradi, funcionária do departamento de educação, foi nomeada a primeira "czarina dos ratos" de Nova Iorque, acção que parte do esforço de Adams para combater a crescente população de roedores na cidade.

"Vão ver-me muito mais a mim — e muito menos ratos", prometeu Corradi, cujo título oficial comunicado numa conferência de imprensa é "directora da mitigação de roedores em toda a cidade". "Há uma nova xerife na cidade."

Adams, que expressou com frequência um profundo ódio por ratos, criou a vaga de emprego no ano passado e procurava alguém "um pouco sedento de sangue", com uma "aura de mauzão". O salário anual rondaria os 120 mil e 170 mil dólares (108 e 153 mil euros).

Corradi, uma antiga professora, não é novata na luta contra os ratos. Anteriormente, já tinha supervisionado os esforços de mitigação dos ratos nas escolas públicas da cidade.

The rats are going to hate her, and New Yorkers will love her.



