Pelo menos um morto nas inundações no estado de Nova Iorque

Pelo menos uma pessoa morreu este domingo no estado norte-americano de Nova Iorque devido a inundações que obrigaram a governadora a declarar o estado de emergência.

Uma mulher morreu quando tentava sair de casa com o cão, em Hudson Valley, arrastada por uma inundação repentina, noticiaram vários meios de comunicação social.

A governadora, Kathy Hochul, declarou o estado de emergência nos condados de Orange e de Ontário, uma vez que a forte precipitação criou "condições de risco de vida devido a inundações repentinas". "Estamos a chegar a um ponto crítico neste fenómeno meteorológico", afirmou Hochul.

No domingo à noite, mais de 12.000 clientes ficaram sem electricidade e as fortes chuvas deixaram pessoas retidas nos carros e casas. As auto-estradas estavam fechadas em pelo menos cinco condados do estado, incluindo Westchester, que fica a norte de Nova Iorque.

O gabinete da governadora avisou que o estado deverá continuar a ser afectado pelo mau tempo durante esta segunda-feira.