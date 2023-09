Ministério da Justiça cedeu à ópera edifício para onde juízes iam trabalhar

Magistrados do Tribunal da Relação de Lisboa vão ter de sair de imóveis arrendados na Baixa onde tinham gabinetes. Protocolo com Ministério da Justiça não os protegeu.

O Ministério da Justiça cedeu ao Teatro Nacional São Carlos o antigo Tribunal da Boa-Hora, no coração de Lisboa, apesar de o enorme edifício já se encontrar prometido aos juízes de dois tribunais superiores, que ali planeavam instalar gabinetes de trabalho. Os desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa correm neste momento o risco de ficarem sem ter onde trabalhar: não existem praticamente gabinetes na sede desta instância, na Rua do Arsenal, e vão ter de abandonar os dois edifícios arrendados nas imediações em que desenvolviam as suas tarefas há décadas.