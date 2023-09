Jovem de 14 anos ataca professores e colegas com faca em escola no Sul de Espanha

O ataque terá acontecido por volta das 8h20, quando começaram as aulas. Uma professora terá sido atingida num olho. O autor dos ataques já foi detido pelas autoridades e a escola foi evacuada.

Um adolescente atacou, esta quinta-feira, três professores e um aluno com uma faca, numa escola secundária em Jerez de la Frontera, no Sul de Espanha. A informação foi dada pelas autoridades locais à Reuters. Segundo o El Mundo, haverá mais um estudante ferido pelos ataques.

O ataque terá acontecido por volta das 8h20 (hora local), quando começaram as aulas no Instituto Elena García Armada, escreve jornal espanhol. O jovem poderá ter uma perturbação mental.

De acordo com as declarações da Polícia Nacional de Jerez ao Canal Sur, mencionadas pelo El Mundo, o rapaz de 14 anos já terá entrado na escola com duas facas na mochila.

“Depois de começar a incomodar toda a gente, atacou a professora num olho. Quase apanhou um amigo meu, atingiu outro no antebraço, e o meu professor de Física e Química na cabeça”, disse um estudante à Efe, citado pelo El Mundo. “Não é um rapaz problemático, mas está sempre sozinho”, continuou o jovem.

Segundo a Reuters, o adolescente já foi detido pela polícia, que dará mais informações sobre o sucedido ao longo da manhã de quinta-feira. A escola, escreve o El País, foi evacuada. Os feridos foram transportados para diferentes centros médicos.