Descendente de Afonso Henriques casa com princesa do Havai no Castelo da Feira

Cerimónia vai ser no próximo sábado, anuncia a Fundação Hoapili Baker, que gere a actividade filantrópca da Casa Real do Havai. População é convidada a participar no evento.

A Igreja dos Lóios e o Castelo de Santa Maria da Feira acolhem, sábado, o casamento real entre Alfredo Côrte-Real, descendente de D. Afonso Henriques, e a princesa havaiana Idony Punahele.

A informação é avançada pelo noivo e pela Fundação Hoapili Baker, que gere a actividade filantrópica da Casa Real do Havai e convida a população em geral para a cerimónia religiosa das 15h30, na Igreja Matriz da Feira, após o que a celebração prosseguirá a título privado no referido castelo do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto.

Adiantando que “Suas Altezas Reais irão viver entre o Havai e Portugal”, a fundação realça que este “é o primeiro casamento real que ocorre em Terras de Santa Maria” — designação medieval para o território administrativo que se estendia de Albergaria-a-Velha e Gondomar — e atribui a relação entre os noivos a ligações históricas entre a realeza lusa e a havaiana.

“O actual ramo detentor do Direito de jure [da realeza havaiana] é o do príncipe George I’i, que transmitiu a responsabilidade de assumir essa representação histórica à sua neta, a princesa Idony Punahele, sendo ela a actual chefe da Casa Real do Havai, no ramo legal e constitucional”, explica o anúncio do casamento.

Quanto às ligações entre esse estado norte-americano e Portugal, a mesma fonte diz que são “inúmeras” e refere: “Remontam à descoberta das ilhas do Havai pelos europeus, de Portugal e Espanha. No século XIX essas antigas ligações foram estreitadas entre o rei do Havai, David Kalakaua, e o rei de Portugal, D. Luís I, e, como resultado, houve uma grande migração para o Havai, especialmente da Madeira e dos Açores.”

Defendendo, por isso, que “o povo português deixou uma marca indelével na história, cultura e tradição do Havai”, a Fundação Hoapili Baker afirma: “Mantendo e consolidando estas ligações, a Casa Real do Havai une-se, por casamento, com uma linhagem descendente das antigas linhagens de Portugal, da Península Ibérica e da Europa”.

Idony Punahele é presença assídua em Portugal, sobretudo no contexto de eventos ligados à tradição real, como os que envolvem ordens militares.

Alfredo Côrte-Real Souto Neves — apontado como descendente do primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques; de D. Egas Moniz, um dos Doze de Inglaterra; dos navegadores Côrte-Real; e do navegador Nicolau Coelho, “entre muitos outros notáveis” — é o presidente da Confraria da Raça Marinhoa e autor do livro A verdadeira Casa Real de Portugal – Legitimidade ao Trono de Portugal.

Nessa obra, aborda o que define como “todo o processo de manipulação da verdade levado a cabo desde o Estado Novo até aos dias de hoje, por forma a atribuir uma posição privilegiada a um pretendente à coroa em detrimento daqueles que verdadeiramente têm legitimidade à sucessão”.