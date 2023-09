Banco de Portugal alerta para tentativas de fraude para obter dados bancários

Mensagens de texto ou e-mails podem surgir encadeados com outras mensagens legítimas do banco ou outro prestador de serviços de pagamento, aumentando os riscos para os particulares.

As tentativas de fraude são cada vez mais intensas e sofisticadas, o que levou o banco de Portugal (BdP) a fazer mais um alerta público. Em causa estão tentativas fraudulentas para obter as credenciais de segurança dos clientes bancários através do envio de mensagens de texto para telemóveis ou de e-mails.

As mensagens surgem habitualmente sob a forma de “alerta de segurança – sua conta foi bloqueada por motivos de segurança”. E os contactos ou as mensagens podem aparecer encadeadas ou no seguimento de “outras mensagens legítimas do banco ou do prestador de serviços de pagamento”, o que obriga a um alerta redobrado, refere o regulador em comunicado divulgado esta quinta-feira.

“Identificamos que não actualizou a sua aplicação. Para desbloquear agora, aceda ao botão continuar ou clique aqui”, é um exemplo das mensagens enviadas, ou “Manuel, o seu nome de utilizador expira nesta data. Aceda ao link e regularize a situação para poder continuar a utilizar o seu cartão”.

Para evitar ser vítima desse tipo de fraudes, o BdP recomenda que nunca se deve clicar em links ou abrir mensagens semelhantes. E em caso de dúvida ou suspeita, os cidadãos "devem contactar o seu banco/prestador de serviços de pagamento de imediato, através dos canais habituais”, refere a instituição liderada por Mário Centeno em comunicado.

O BdP reforça ainda que no caso de aceder aos links, não devem ser divulgada ou introduzida informação pessoal, credenciais de acesso ao homebanking ou às apps, ou eventuais códigos que o banco envie para o telemóvel.

E lembra que, “em regra, o banco/prestador de serviços de pagamento nunca solicita a informação referida pelo telefone”.

O ano de 2022, à semelhança dos anteriores, ficou marcado por um aumento de incidentes relacionados com a cibersegurança, com particular destaque para os crimes tipificados na Lei do Cibercrime.