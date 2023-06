Cibersegurança: em 2022 houve mais crimes que causaram maior impacto na população

O ano de 2022, à semelhança dos anteriores, ficou marcado por um aumento de incidentes relacionados com a cibersegurança, com particular destaque para os crimes tipificados na Lei do Cibercrime. Os dados constam do relatório Cibersegurança em Portugal, centrado na análise de riscos de conflitos, do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), e refere ainda que só não há aumento também dos incidentes relacionados com as burlas informáticas/comunicações, porque houve uma alteração de metodologia.

