Sexta na TV: Ennio, Bond e símios quase humanos

O festival Santa Casa Alfama e a estreia de Gen V são outras sugestões do dia.

CINEMA

007: Sem Tempo para Morrer

TVCine Top, 21h30

Estreia televisiva da 25.ª aventura cinematográfica do mais famoso dos agentes secretos. James Bond deixou os serviços secretos britânicos e esforça-se por ter uma vida normal na Jamaica, mas vê-se impelido a voltar à acção.

Daniel Craig veste, pela quinta e derradeira vez, o fato de Bond, contracenando com Rami Malek, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lashana Lynch e Jeffrey Wright, entre outros. O filme é realizado por Cary Joji Fukunaga, que co-escreve o argumento com Neal Purvis, Robert Wade e Phoebe Waller-Bridge.

A Viagem à Grécia

RTP2, 22h53

Os cómicos e actores britânicos Steve Coogan e Rob Brydon partem numa road trip desde as ruínas de Tróia (na actual Turquia) até à Grécia. Pelo caminho, vão discursando sobre a tragédia e a comédia da vida, a astronomia e a biologia, mitologia, democracia e filosofia. Tudo entre muitas piadas e imitações. Uma comédia com realização de Michael Winterbottom.

SÉRIES

O Veterinário de Província

RTP2, 12h16

Entra na terceira fornada de episódios a adaptação televisiva em que Nicholas Ralph encarna o jovem veterinário dos livros de James Herriot, a trabalhar na Inglaterra rural das décadas de 1930/40. Agora, estamos na Primavera de 1939 e os desafios prometem adensar-se perante a iminente I Guerra Mundial.

Gen V

Prime Video, streaming

Do universo de The Boys, a série satírica de Eric Kripke que mostrava um lado menos recomendável dos super-heróis, chega este spin-off passado na universidade onde são formados. Entre superpoderes, festas descontroladas, disputas de popularidade e eventuais dores de crescimento, há um mistério a assombrar o campus. A estreia faz-se hoje com o primeiro trio de episódios; depois, sai um por semana.

A Divisão

Globoplay, streaming

Começa a terceira temporada da série policial brasileira que segue uma unidade anti-rapto da polícia carioca dos anos 1990. Foca-se na improvável dupla formada pelos agentes Mendonça (Silvio Guindane) e Santiago (Erom Cordeiro) e na sua luta contra a violência dos criminosos e, por vezes, contra os vícios do próprio corpo policial. Para os novos episódios, a plataforma garante “cenas de acção ainda mais intensas e realistas” e “ambientadas em novos cenários”.

DOCUMENTÁRIOS

Quase Humanos: A Ascensão dos Símios

Discovery, 21h

Estreia. A premissa lembra O Planeta dos Macacos. Mas a base reside nas nada ficcionais experiências em embriões quiméricos: em 2021, uma equipa de cientistas na China e nos EUA conseguiu injectar células estaminais humanas em embriões de macacos. O documentário explora as questões éticas levantadas sobre essa manipulação genética e aproveita para ensaiar “um conflito épico entre as duas espécies” num futuro não muito distante.

Ennio, o Maestro

TVCine Edition, 22h

Nenhum outro compositor de música para cinema terá obtido o reconhecimento global de Ennio Morricone (1928-2020). Il Maestro, como fazia questão de ser tratado, começou a compor bandas sonoras no início dos anos 1960 e tornou-se um mestre sem rival.

Criou o “uivo” de O Bom, o Mau e o Vilão, levou música já feita para o plateau de Era Uma Vez na América, assinou partituras para centenas de filmes, inspirou artistas que vão de Quentin Tarantino a Metallica.

Este documentário, exibido no 78.º Festival de Veneza e realizado por Giuseppe Tornatore, retrata o compositor italiano através de entrevistas ao próprio e a uma série de cineastas e músicos, entre eles Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Dario Argento, Tarantino, Wong Kar Wai, Bruce Springsteen, John Williams, Hans Zimmer, Lina Wertmüller, Joan Baez e a portuguesa Dulce Pontes.

Ennio, o Maestro abre o especial de documentários Grandes Artistas, que fica em exibição às sextas à noite, até 24 de Novembro, com protagonistas como Patti Smith, Fellini, Godard ou Jim Marshall.

MÚSICA

Santa Casa Alfama

RTP1, 23h37

Ligação directa a Alfama para acompanhar a 11.ª edição do festival que celebra o fado em palcos espalhados pelo bairro lisboeta, misturando talentos novos e nomes firmados. Entre os mais de 40 concertos agendados, a RTP sintoniza-se, hoje, no espectáculo de homenagem a Hermínia Silva, seguido de Camané e Beatriz Felício & Geadas; amanhã à noite, concentra-se nas actuações de Sara Correia e Miguel Moura.