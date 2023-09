Museu Nacional da Música fecha portas, com Mafra no horizonte

O museu encerra já na segunda-feira. Entretanto, haverá limpezas e restauro de instrumentos, para preparar a montagem do futuro museu no Palácio Nacional de Mafra no final de 2024.

O Museu Nacional da Música encerra ao público definitivamente no dia 2 de Outubro, segunda-feira. Com os olhos — e os ouvidos — postos no Palácio Nacional de Mafra, para onde se mudará no próximo ano. O director do Museu da Música, Edward Ayres de Abreu, fala-nos das várias operações em curso neste momento, enquanto decorrem as obras em Mafra para acolher o novo museu: “Vamos iniciar uma campanha de restauros, é preciso reorganizar o espólio, vamos fazer uma revisão do inventário, ao mesmo tempo que preparamos os útimos detalhes da nova museografia do museu.” É uma série de trabalhos que obrigará o museu, instalado na Estação de Metro do Alto dos Moinhos em Lisboa, desde 1994, a fechar ao público.