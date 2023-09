Jovem de 16 anos detido por suspeita de ter derrubado a árvore mais famosa do Reino Unido

A Sycamore Gap apareceu no filme Robin Hood: Prince Of Thieves , de 1991. As autoridades abriram uma investigação para apurar o responsável e as causas da queda da árvore.

Um jovem de 16 anos foi esta quinta-feira detido sob suspeita de ser o responsável pela queda da árvore Sycamore Gap, que ficava junto à Hadrian's Wall, no Norte de Inglaterra. A árvore com cerca de 300 anos terá sido cortada durante a noite.

Num comunicado citado pela Folha de S. Paulo, a administração local declarou que "a famosa árvore Sycamore Gap caiu", acrescentando que terá sido "cortada deliberadamente".

As autoridades consideram que o corte da árvore, eleita em 2016 a árvore do ano num concurso organizado pelo Woodland Trust, foi um acto de vandalismo. "Uma investigação foi imediatamente iniciada após este acto de vandalismo. Esta tarde, um suspeito foi detido na sequência das nossas investigações", afirmou o superintendente Kevin Waring da polícia local.

A polícia acredita que o responsável terá usado uma serra eléctrica para cortar a árvore. Uma investigação está agora em curso para apurar os responsáveis e as causas da queda Sycamore Gap e as autoridades já pediram à população para partilhar qualquer informação que ajude no trabalho de campo.

A Hadrian's Wall, que remonta à era romana, foi classificada como Património Mundial da UNESCO e é um local muito visitado todos os anos por milhares de turistas. A Sycamore Gap ganhou visibilidade depois de ter aparecido no filme Robin Hood: Prince Of Thieves (Robin Hood: Princípe dos Ladrões, em português), de 1991.

Este episódio gerou contestação junto dos habitantes da região, que consideram que a árvore se tornou ao longo dos anos "parte do ADN" de Northumbria, segundo o The Guardian.

O National Trust, dedicado à conservação do património no Reino Unido, indicou que iniciará um projecto para recolher sementes da Sycamore Gap, para tentar reproduzir uma árvore da mesma espécie. "No entanto, é claro que não será a mesma", referiu Andrew Poad.