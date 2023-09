Luís Montenegro reitera posição sobre eventual aliança com o Chega: “Não é não”

Líder do PSD acrescentou ainda que o acordo parlamentar celebrado na Madeira, entre PAN e PSD, não “contende com nenhum valor ou princípio do PSD”.

O líder do PSD, Luís Montenegro, reiterou esta quarta-feira o que havia dito na Madeira no passado domingo: que não fará qualquer acordo político com o Chega. "Não é não", disse categoricamente, para depois acrescentar: "Nunca farei um acordo político de governação com o Chega. Não vale a pena alimentar isso."

No passado domingo, Montenegro projectou também para o plano nacional a rejeição de um entendimento entre PSD e Chega decidida na Madeira: "E eu quero dizer-vos que aquilo que vai ou pode acontecer na Madeira é aquilo que vai ou pode acontecer no país. O mesmo é dizer que nós não vamos governar nem a Madeira, nem o país, com o apoio do Chega, porque não precisamos", afirmou depois de conhecidos os resultados eleitorais na região autónoma.

Montenegro acrescentou ainda que o acordo parlamentar celebrado na Madeira, entre PAN e PSD, não "contende com nenhum valor ou princípio do PSD". Questionado sobre qual partido, entre IL e PAN, que escolheria para acordos políticos no plano nacional, o líder do PSD não tomou posição. Seja como for, se tal questão se colocasse seria bom sinal, afirmou, uma vez que significaria que o PSD teria vencido as eleições legislativas.