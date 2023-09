As temperaturas vão subir nos próximos dias e termómetros podem atingir os 30 graus

As temperaturas vão aumentar nos próximos dias em Portugal continental. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida dos valores das temperaturas máximas para sexta-feira e sábado. Espera-se que os termómetros possam atingir os 30 graus Celsius um pouco por todo o território continental português. Por detrás dessa subida de temperaturas está uma “intensa crista anticiclónica”.

É sobre essa “crista” que o IPMA incide no seu mais recente comunicado meteorológico. “A partir de sexta-feira, dia 29 de Setembro, o estado do tempo em Portugal continental será influenciado por uma intensa crista anticiclónica localizada sobre a Europa ocidental”, refere o instituto no comunicado.

E que crista é esta? Ricardo Deus, meteorologista do IPMA, explica ao PÚBLICO que esta crista anticiclónica é um centro anticiclónico que tem características de uma zona de altas pressões. Neste caso, tem um formato estendido, como aqui se pode ver no site do IPMA, que se estende desde a zona Atlântica até à Península Ibérica e ao golfo da Biscaia. Desta forma, faz com que haja uma circulação de Leste para Oeste, em que massas de ar quente e secas chegam até ao território português.

Tendo em conta este cenário, o IPMA prevê uma subida generalizada das temperaturas máximas de sexta-feira e sábado. Entre sexta-feira e a próxima terça-feira espera-se mesmo que os valores ultrapassem os 30 graus Celsius em quase todo o território, excluindo alguns locais da faixa costeira. Na região Sul e no vale do Tejo, os termómetros podem chegar até aos 35 ou aos 37 graus Celsius.

Os valores das temperaturas ficarão, assim, acima dos valores normais da época, mas também já os estavam “ligeiramente” neste momento. O IPMA ressalva que não se esperam “valores absolutos de temperatura máxima comparáveis a episódios ocorridos durante os meses mais quentes”, mas que os valores previstos correspondem a anomalias de até cerca de cinco a oito graus acima dos valores médios habituais para a altura do ano.

As temperaturas mínimas também vão ter uma subida e podem vir a ser observadas noites com valores iguais ou superiores a 20 graus Celsius em alguns locais, sobretudo no litoral da região do Algarve. Mesmo assim, o IPMA ressalva a influência das noites mais longas já observadas: “Dada a data deste episódio, caracterizada já por noites mais longas, não é expectável a ocorrência generalizada de noites muito quentes, sendo até de esperar nos locais mais abrigados do interior noites frescas com temperaturas mínimas entre 10 a 15 graus Celsius.”

A partir das previsões actuais, espera-se que o formato da crista anticiclónica assim continue até terça-feira. Quanto a previsões a partir daí, Ricardo Deus assinala: “Vamos ter de aguardar pelas próximas simulações para saber se a tal crista se mantém.”

No comunicado, o IPMA diz que “é provável” que a influência desta crista se mantenha e que o tempo quente se prolongue por mais dias, sobretudo na região Sul, podendo até nem ser descartado o registo de “uma onda de calor”. Nestes dias, devido ao aumento de temperaturas, há ainda um agravamento do perigo de incêndio rural, especialmente no Algarve e nas regiões do interior.