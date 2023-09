Alberto João Jardim faz queixa ao MP por montagem em que surge a apelar ao voto no Chega

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira foi vítima de uma montagem em que alegadamente dizia: “Custa-me dizer isto, mas hoje mais vale votar no Chega do que votar em Miguel Albuquerque.”

Alberto João Jardim apresentou uma queixa ao Ministério Público contra incertos devido a uma montagem que lhe atribuía um apelo ao voto no Chega com o logótipo da CNN Portugal.

Na imagem, posta a circular nas redes sociais dias antes das eleições regionais, o ex-presidente do Governo Regional da Madeira alegadamente dizia: “Custa-me dizer isto, mas hoje mais vale votar no Chega do que votar em Miguel Albuquerque.”

O novo deputado do Chega no parlamento da Madeira, Miguel Castro, admitiu ter replicado a montagem de Jardim: “Partilhei num grupo fechado onde tenho amigos e inimigos”, disse ao Diários de Notícias da Madeira, acrescentando não ter sido o autor da mesma.

O PÚBLICO confirmou junto de João Jardim que o seu advogado, Guilherme Silva, apresentou esta segunda-feira uma queixa contra incertos junto do Ministério Público. No passado sábado, através de um comunicado de imprensa citado por aquele órgão regional, o histórico líder do PSD Madeira disse-se “profundamente indignado” com a montagem e considerou que “esta prática enganosa prejudica a integridade do debate público e mina a confiança dos cidadãos”.

Foto A montagem posta a circular nas redes sociais.

“A manipulação de imagens com o intuito de enganar o povo não tem lugar na democracia regional”, defendeu, apelando a “todos os partidos políticos para que se abstenham de tais tácticas enganosas e promovam um ambiente de honestidade e de ética nas suas comunicações políticas”.

Na rede social X (antigo Twitter), tomou a liberdade de acrescentar que os autores da montagem são uns “canalhas”, afirmando a sua “inequívoca” opção pelo PSD. Pediu ainda ajuda para “desmentir” os autores da montagem, que insulta.

À semelhança do que o Chega fez com os grafismos do PÚBLICO e da Rádio Renascença — e que levou a advertências da ERC —, o autor desta montagem também copiou o grafismo da CNN Portugal para lhe conferir credibilidade.

Numa entrevista ao PÚBLICO publicada esta segunda-feira, João Jardim teceu duras críticas ao Chega, dizendo que o partido só entrou no parlamento da Madeira (com quatro deputados) graças a André Ventura, uma vez que os demais militantes “nem sabem falar”.