Alberto João Jardim: “Luís Montenegro está a demonstrar ser muito caloiro”

Nenhum homem é uma ilha, mas há ilhas que se confundem com homens. Na sua casa de toda a vida, no Funchal, Alberto João Jardim recebe o PÚBLICO poucas horas depois de a coligação PSD/CDS não ter conseguido a maioria absoluta nas eleições regionais da Madeira. O rosto político mais conhecido do arquipélago não tem dúvidas: “Também não governava sem maioria absoluta”, apesar de acreditar que o PSD não devia “ter chegado a este ponto”. A entrevista ao programa Toma Partido está disponível no YouTube e em podcast nesta terça-feira.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt