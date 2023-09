André Ventura usou PÚBLICO e RR para credibilizar mensagens do Chega, diz ERC

Chega e André Ventura usaram grafismos de PÚBLICO e Rádio Renascença em publicações nas redes sociais com mensagens do partido. Entidade reguladora considera ser tentativa de credibilização.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) considera que André Ventura e o Chega usaram os grafismos de PÚBLICO e da Rádio Renascença para credibilizar as mensagens do partido, após uma exposição sobre a utilização dos grafismos destes dois órgãos em publicações nas redes sociais de contas ligadas ao Chega.

“A publicação, por André Ventura, de imagens que emulam o PÚBLICO e a Rádio Renascença pode configurar uma acção de desinformação, na medida em que pretende apoiar-se na imagem daqueles dois órgãos de comunicação social conhecidos do público para credibilizar as mensagens que o próprio pretende promover”, pode ler-se na deliberação.

Apesar de a ERC reconhecer que não dispõe de “competências directas sobre a difusão de desinformação”, este órgão “não pode deixar de advertir contra este tipo de procedimentos”, por considerar que este caso pode “afectar a actividade de comunicação social”.

Já quanto a questões relacionadas com a propriedade intelectual que possam estar eventualmente em causa, a ERC aponta para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a Inspecção-Geral das Actividades Culturais como as autoridades competentes nesta matéria.

Conforme o PÚBLICO noticiou a 17 de Agosto, o partido usou grafismos de órgãos de comunicação social credíveis para publicações em várias redes sociais, uma táctica que também foi usada pela Rússia para espalhar propaganda ou em burlas na Internet. Nestas publicações, o conteúdo dizia respeito a textos publicados pelo Folha Nacional, órgão de comunicação oficial do partido.

Em outros casos, eram usados conteúdos que não existiam no site do jornal. O caso foi amplamente discutido e está já a ser investigado pelo Ministério Público.

O Chega e André Ventura negaram ter usado propositadamente os grafismos deste dois órgãos de comunicação, com o líder do partido a alegar que as cores diziam respeito às diferentes secções do órgão Folha Nacional. Foram ainda rejeitadas pelo partido as alegações de propagação de desinformação.