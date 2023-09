Rede de Museus de Coimbra passa a ser composta por 12 instituições

A Coimbra Rede de Museus, fundada em 2013, formalizou nesta terça-feira a entrada de quatro novos membros. Passa, assim, a ser composta por uma dúzia de instituições detentoras de colecções visitáveis com relevante interesse histórico.

De acordo com o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, as novas entidades aderentes são a Casa de Infância Doutor Elysio de Moura, o Seminário Maior da Sagrada Família de Coimbra, a Confraria da Rainha Santa Isabel e a Fundação Inês de Castro.

"O objectivo desta rede é dinamizar actividades, diversificar a oferta e promover iniciativas conjuntas, através de um sistema informal, que visa potenciar a acção museológica no espaço público", destacou, na cerimónia de assinatura da primeira adenda ao protocolo de constituição da rede, que decorreu ao final da manhã desta terça-feira, no salão nobre dos Paços do Concelho de Coimbra.

O autarca referiu que a actividade da Coimbra Rede de Museus incide sobretudo na "definição e articulação dos eventos organizados no âmbito do Dia Internacional dos Museus e da Noite Europeia dos Museus", habitualmente assinalados em Maio.

"Sem prejuízo de outros projectos que estamos a desenvolver em estreita colaboração, destaco, por exemplo, o trabalho que está a ser desenvolvido para promover a criação de um bilhete único, de modo a estruturar a oferta de forma integrada e facilitar o acesso aos espaços museológicos que estão representados nesta rede", acrescentou.

A par do bilhete único, Francisco Veiga anunciou ainda que está em fase de conclusão a edição de um mapa dedicado exclusivamente aos museus que compõem a rede.

A Coimbra Rede de Museus foi fundada em 2013 com a missão de contribuir para o dinamismo cultural da cidade e do país, articulando, cooperando e partilhando responsabilidades e recursos entre os parceiros.

Nessa data, assinaram o protocolo de cooperação a Câmara Municipal de Coimbra (com o Museu Municipal de Coimbra), a Universidade de Coimbra (com o Museu da Ciência), o Turismo da Universidade de Coimbra (com o Museu Académico e o Jardim Botânico) e a Direcção-Geral do Património Cultural (com o Museu Nacional de Machado de Castro).

Formalizaram ainda o acordo a Direcção Regional de Cultura do Centro (com o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha), a Fundação Bissaya Barreto (com a Casa-Museu Bissaya Barreto), o Carmelo de Santa Teresa (com o Memorial Irmã Lúcia), a Santa Casa da Misericórdia (com o Museu da Santa Casa) e a Águas de Coimbra (com o Museu da Água).

Esta rede tem vindo a dinamizar actividades ligadas a eventos de carácter internacional, como as Jornadas Europeias do Património e o Dia Internacional dos Museus. De 2013 a 2019, foram desenvolvidos vários percursos e visitas com o intuito de divulgar os espólios e edifícios dos museus, e dinamizar o património histórico de Coimbra.

A sua actividade esteve suspensa em 2020 e 2021, devido à pandemia. A retoma aconteceu em 2022. Desde então, passou a contar com a participação activa dos quatro novos membros, quer no Dia Internacional dos Museus de 2022, quer nas Jornadas Europeias do Património, já este ano.