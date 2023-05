Noite Europeia e Dia Internacional dos Museus com actividades de entrada livre

As iniciativas programadas para a Noite Europeia dos Museus, celebrada este sábado, e para o Dia Internacional dos Museus, no próximo dia 18, incluem recriações históricas, peddy papers, teatro de sombras chinesas, visitas a reservas museológicas, workshops e debates, divulgou a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

A entrada é livre nas várias instituições abertas na Noite dos Museus, assinalada após o horário de encerramento, bem como no Dia Internacional dos Museus.

No Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, está agendada para as 19h30 uma visita guiada às colecções do Antigo Picadeiro Real. Ainda neste museu, no domingo de manhã, está prevista uma concentração de automóveis antigos, e, no dia 18, o peddy paper Caça ao Retrato. No dia 20 realiza-se uma visita técnica: Conversas em torno da construção de um Coche, apreciado à escala natural 1/1 e reduzida1/10.

Já o Museu da Música acolhe, no sábado à noite, o espectáculo A Ópera Italiana no Salão de Câmara, com Yuri Marchese na guitarra clássica e Taíssa Poliakova Marchese no piano. No dia 18 é a vez do concerto O Cravo Mitológico, com Anne Marie Dragosits no cravo taskin, instrumento classificado como "tesouro nacional" desde 1782. Entre outras actividades, o Palácio da Ajuda propõe, no sábado a partir das 19h, a recriação histórica D. Luís: uma visita musical ao Palácio da Ajuda.

O Dia Internacional dos Museus é uma iniciativa do Conselho Internacional dos Museus (ICOM), que se realiza desde 1977. Em Portugal, esta data, tal como a Noite dos Museus, são impulsionadas pela DGPC, "através de convite junto dos espaços museológicos [integrados na] Rede Portuguesa de Museus para realizarem actividades dirigidas ao público, com uma oferta generalizada que pode ir de concertos a visitas orientadas e encenadas, espectáculos de teatro e dança, tertúlias e debates".

"Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar" foi o tema escolhido pelo ICOM para comemorar este dia, tendo em conta que os museus "são espaços transformadores das sociedades por excelência, com potencial para assegurar a saúde e bem-estar em todas as idades, promovendo sobretudo a saúde mental e combatendo o isolamento social".

A DGPC deseja que estas duas datas motivem "fóruns de sensibilização, debate, conhecimento e educação para os assuntos relacionados com o combate às alterações climáticas e para as medidas de prevenção, acção e protecção dos ecossistemas e da biodiversidade".

Nesse sentido, o Museu Nacional do Traje promove, este sábado, uma visita guiada sob o mote Reservas: o que escondem os nossos armários... e um workshop "sobre as plantas tintureiras do parque do Monteiro-Mor, adstrito ao palácio onde se encontra instalado o museu". No Porto, o Museu Nacional Soares dos Reis organiza Onde param os bichos no Museu?, um passeio nocturno para as famílias partirem à procura de animais e plantas desenhados, pintados, moldados ou esculpidos em peças do acervo do museu.

As diferentes actividades dos monumentos, palácios e museus sob a tutela da DGPC para a Noite Europeia dos Museus e o Dia Internacional dos Museus encontram-se online em patrimoniocultural.pt.

Na Noite Europeia dos Museus estarão encerrados os mosteiros da Batalha, de Alcobaça e o dos Jerónimos, em Lisboa, assim como os museus nacionais de Arqueologia e de Arte Contemporânea, na capital, o Museu Monográfico de Conimbriga, em Condeixa-a-Velha (Coimbra), o Museu Nacional da Resistência e Liberdade, em Peniche (Leiria), e também o Panteão Nacional e a Torre de Belém. No Dia Internacional, o Museu Nacional Resistência e Liberdade estará encerrado.