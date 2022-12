Potencial dos museus para criar sustentabilidade é o tema do Dia Internacional em 2023

O Dia Internacional dos Museus vai sublinhar em 2023 o potencial destes espaços para a sustentabilidade e bem-estar, segundo a proposta anunciada pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), promotor do evento a nível mundial.

"Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar" será o mote alusivo ao próximo dia 18 de Maio, data celebrada anualmente, desde 1997, para reforçar os laços dos museus com a sociedade, através de várias actividades culturais, anuncia o site do ICOM.

"Os museus podem dar um contributo importante para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades", sublinha a organização não-governamental para justificar o tema, acrescentando que "podem ter um efeito-cascata para motivar mudanças positivas" no mundo.

Desde 2020 que o ICOM alinha o tema anual com os objectivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, e em 2023 elencou três, particularmente dirigidos aos museus de todo o mundo.

São eles o combate ao isolamento social e a promoção da inclusão e da saúde mental em todas as idades, na acção ambiental, tomando medidas urgentes para combater o impacto das alterações climáticas, e a sensibilização para a perda da biodiversidade, incentivando a protecção da vida na Terra e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.

Segundo o ICOM, estas acções para um futuro sustentável podem ser concretizadas através de programas educativos, exposições, investigação e divulgação nas comunidades onde os museus estão inseridos.

Com este tema, a entidade espera incentivar todos os museus do mundo a "mostrarem o seu potencial transformador para o desenvolvimento sustentável e bem-estar", com maior visibilidade nas iniciativas para o dia 18 de Maio de 2023.

Em Agosto deste ano, o ICOM aprovou, em reunião magna, a adopção de uma nova definição de museu, alargando a anterior, com 15 anos, aos conceitos de inclusão, sustentabilidade, acessibilidade e diversidade, segundo a organização.

A nova designação foi aprovada por uma larga maioria numa assembleia-geral extraordinária da 36.ª conferência mundial do ICOM, em Praga, na República Checa.

O ICOM é a maior organização internacional de museus e de profissionais de museus, criada em 1946, dedicada à preservação e divulgação do património natural e cultural mundial, tangível e intangível, através de orientações de boas práticas, difundidas por comissões nacionais com atividade em 146 países.

Anualmente, mais de 40 mil museus participaram no evento, segundo o ICOM, organizando programações que envolvem visitas guiadas, concertos, teatro, cinema, abertura dos espaços das reservas, lançamento de livros, recriações históricas e conferências.

A Direcção-Geral do Património Cultural, coordenadora do Dia Internacional dos Museus em Portugal, organiza anualmente um levantamento dos espaços museológicos integrados na Rede Portuguesa de Museus dispostos a juntarem-se às celebrações do Dia e da Noite dos Museus, iniciativa mais recente que centra as celebrações em horário nocturno.

No âmbito das duas iniciativas — que envolvem museus públicos e privados — organizam-se centenas de actividades para o público, que são, na sua maioria, de entrada gratuita.