Parlamento do Canadá pede desculpa por ovacionar ucraniano que combateu com nazis na II Guerra Mundial

O presidente da Câmara dos Comuns do Canadá, Anthony Rota, pediu desculpa por ter proporcionado uma ovação no Parlamento do país, na sexta-feira, a um antigo combatente ucraniano da II Guerra Mundial que lutou ao lado das tropas nazis. O momento aconteceu após um discurso do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, perante os legisladores canadianos, e suscitou denúncias de organizações judaicas.

Yaroslav Hunka, de 98 anos, um cidadão com dupla nacionalidade ucraniana e canadiana — e residente no distrito de Ontário, que é representado por Rota no Parlamento do Canadá —, foi apresentado como "um herói da luta pela independência da Ucrânia contra a Rússia", o que motivou uma ovação de pé na câmara baixa do Parlamento do Canadá e levou Zelensky a dirigir-lhe um gesto de agradecimento.

No domingo, várias organizações judaicas vieram alertar que Hunka integrou a organização paramilitar nazi Waffen-SS entre 1943 e 1945, combatendo contra as tropas da União Soviética numa unidade de voluntários ucranianos — uma de várias unidades estrangeiras criadas pelas SS em países sob ocupação nazi e alimentadas pela propaganda de que a guerra no Leste da Europa era uma batalha contra o bolchevismo.

A ligação histórica de um sector ucraniano de extrema-direita à Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, que é indissociável das lutas nacionalistas ucranianas pela independência face à União Soviética, tem sido explorada pela Rússia para justificar a invasão que lançou em Fevereiro de 2022.

Essa ligação, e o facto de alguns sectores actuais no Exército ucraniano se identificarem, na questão da luta pela independência, com o papel dos seus antepassados que colaboraram com os nazis, é aproveitada por Moscovo para generalizar e apresentar a Ucrânia actual como um país liderado por nazis — ainda que o Presidente ucraniano seja judeu e familiar de vítimas do Holocausto.

"Evitar politização"

Num comunicado emitido no domingo, após uma chamada de atenção de grupos judaicos como o Centro Simon Wiesenthal e o B'Nai Brith, o presidente da Câmara dos Comuns pediu desculpa pelo sucedido e disse que não tinha conhecimento da ligação do ex-combatente às tropas de Adolf Hitler.

"Nas minhas declarações após o discurso do Presidente da Ucrânia chamei a atenção para uma pessoa que estava nas galerias. Desde então, tive acesso a informação que me leva a lamentar a minha decisão", disse Rota no comunicado. "Quero pedir desculpa, em particular, às comunidades judaicas no Canadá e em todo o mundo. Aceito total responsabilidade pela minha decisão."

Numa tentativa de se antecipar ao inevitável aproveitamento político do que aconteceu na sexta-feira, principalmente na Rússia — cujas autoridades se referem à invasão da Ucrânia como uma "operação de desnazificação" —, Rota sublinhou que a delegação liderada pelo Presidente ucraniano não estava ao corrente da sua iniciativa no Parlamento.

No mesmo sentido, a ministra dos Assuntos Parlamentares do Canadá, Karina Gould, pediu aos deputados dos vários partidos "que evitem politizar este incidente"; e, num outro comunicado, uma porta-voz do primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, afastou qualquer envolvimento na polémica.

"O presidente da Câmara dos Comuns tinha a sua lista de convidados para a comunicação de sexta-feira, que foi elaborada pelo próprio speaker e pelo seu gabinete", disse Ann-Clara Vaillancourt no domingo, numa declaração em que classificou o pedido de desculpa de Rota como "uma decisão acertada".

Mais cuidado no futuro

No seu comunicado, o Centro Simon Wiesenthal mostrou-se "chocada com o convite e a ovação de pé no Parlamento a um veterano que combateu numa unidade militar nazi".

"A associação a esta unidade faz dele um colaborador nazi", disse Dan Panneton, um membro da direcção do grupo judaico, ao site da CBC News.

"Para integrar esta unidade era preciso jurar fidelidade a Hitler e participar no massacre de civis. Por isso, não importa que digam que estavam a defender o seu país do comunismo, já que faziam parte da máquina de guerra nazi. E isso faz deles cúmplices."

Panneton disse também que a solidariedade demonstrada com a Ucrânia na sua guerra contra a invasão russa "é incrivelmente importante", mas "não pode tolerar a distorção ou a celebração do colaboracionismo nazi ou de crimes de guerra".

"Em próximas oportunidades, as pessoas têm de ser muito mais cuidadosas com as figuras a que se associam quando manifestam o seu apoio e solidariedade à causa justa da Ucrânia", concluiu o responsável do Centro Simon Wiesenthal.