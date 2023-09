Rabo de Peixe agora em roteiro turístico pela Ribeira Grande

Uma aplicação no telemóvel poderá levar quem visita a ilha de São Miguel, e sobretudo a Ribeira Grande, pelos locais onde foi rodada a série que se tornou um fenómeno mediático.

A autarquia da Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores, lança em Outubro um roteiro turístico com identificação dos principais locais de filmagem da série Rabo de Peixe, que alcançou um marco histórico ao entrar no “top 10” global de séries em língua não-inglesa da Netflix, como forma de potenciar a economia local da vila piscatória.

A informação foi avançada neste domingo à agência Lusa por Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, acrescentando que "a plataforma já está a funcionar e em fase de testes" e é sua intenção que seja apresentado até final de Outubro. "Estamos neste momento a carregar alguns conteúdos com alguma animação para que este roteiro não seja monótono, mas sim um guia interactivo".

Rabo de Peixe, realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, é a segunda série original portuguesa produzida para a Netflix, tendo-se estreado em Maio – a primeira foi Glória, em 2021. "Atendendo ao sucesso que teve e ao impacto mediático, a autarquia decidiu trabalhar num roteiro turístico para que o guia possa também ter efeitos na economia local", justificou o autarca da Ribeira Grande. Segundo Alexandre Gaudêncio, através de uma aplicação no telemóvel, o utilizador poderá percorrer os sítios onde foi rodada a série produzida pela Ukbar Filmes, "na sua maioria no concelho de Ribeira Grande".

"No nosso entender, e também devido ao facto de já se falar numa segunda temporada, julgamos que este roteiro será sempre um benefício", sublinhou o autarca, acrescentando que os visitantes "vão ter a curiosidade" e irão visitar o concelho e os locais que estão identificados na rodagem da série.

Rabo de Peixe, que se tornou internacionalmente conhecida como Turn of the Tide, é protagonizada por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão; conta ainda com Albano Jerónimo, Maria João Bastos ou Pepê Rapazote.