Confirmada segunda temporada da série Rabo de Peixe na Netflix

A série Rabo de Peixe da Netflix vai ter uma segunda temporada, anunciou a plataforma de streaming no Twitter: "A travessia ainda não acabou. O fave [favorito] português de todos nós vai regressar para a segunda temporada". A primeira temporada estreou-se a 26 de Maio e tornou-se uma das séries mais vistas não só em Portugal, como também em Espanha e Luxemburgo, Bahamas, Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Jamaica, Quénia, Malta, Polónia, Suíça, Trindade e Tobago e Uruguai.

A TRAVESSIA AINDA NÃO ACABOU. ������ O fave português de todos nós vai regressar para a segunda temporada. pic.twitter.com/2vabgwbZ8I — Netflix Portugal (@NetflixPT) June 15, 2023

Rabo de Peixe, internacionalmente conhecida como Turn of the Tide, foi criada por Augusto Fraga e produzida para a Netflix pela Ukbar Filmes. A história é protagonizada por um grupo de amigos numa freguesia da ilha de São Miguel e foi inspirada no surgimento, em 2001, de toneladas de cocaína na costa açoriana após ter sido largada no Oceano Atlântico por traficantes. "Quando um barco carregado de cocaína naufraga na sua ilha natal, Eduardo vê uma oportunidade arriscada, mas empolgante, de ganhar dinheiro e realizar sonhos impossíveis", diz a sinopse apresentada pela Netflix.

Esta é a segunda série de origem portuguesa na Netflix. A primeira foi Glória, que estreou em 2021 e que, no ano seguinte, venceu os Prémios Sophia na categoria de Melhor Série. Criada por Pedro Lopes, é um enredo de "espiões, mentiras e segredos" que se passa em 1968, durante a Guerra Fria, em Glória do Ribatejo: "João Vidal, engenheiro na Rádio Europa Livre, joga em todas as frentes da Guerra Fria em Portugal", prossegue a sinopse.

O anúncio da segunda temporada de Rabo de Peixe também foi publicado no Instagram. Tal como no conteúdo publicado no Twitter, uma centopeia desenhada com um pó branco, alusivo à cocaína, é soprada para revelar o número "2". Tudo isto acontece enquanto se ouve o som das ondas do mar. A publicação, realizada por volta das 11h30, conquistou mais de 15 mil gostos em 45 minutos e centenas de comentários.