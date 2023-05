Rabo de Peixe estreia-se no top 10 em Portugal, Espanha e Luxemburgo

A série portuguesa Rabo de Peixe, que se estreou na sexta-feira dia 26 na plataforma Netflix, conseguiu em três dias situar-se no top dos mais vistos no serviço em três países: é a mais vista em Portugal, a sexta mais vista em Espanha e a 10.ª mais vista no Luxemburgo. Os dados são da própria Netflix e menos expressivos do que chegou a ser noticiado esta semana, com base em informação de um site de análise de dados de streaming, mas ainda assim uma estreia bem sucedida para o segundo título original nacional para o serviço.

Rabo de Peixe, criada por Augusto Fraga e produzida pela Ukbar Filmes para a Netflix, é a história de um grupo de amigos ficcional que se cruza com o bem real desembarque de centenas de quilos de cocaína com elevado grau de pureza na freguesia açoriana homónima. Protagonizada por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão, conta ainda com Albano Jerónimo, Maria João Bastos e Pepê Rapazote. É uma acelerada versão do que poderia ter acontecido e o que sucedeu mesmo quando em 2001 um barco de um traficante o traiu e largou parte da sua carga para a população com ela lidar.

Estreados na sexta-feira, os seus sete episódios dominam, como era expectável, o top em Portugal. Também chegaram à lista das mais vistas no Luxemburgo, o que sucedera também com Glória, o drama de época de Pedro Lopes que foi a primeira série original portuguesa para a Netflix. A penetração no mercado espanhol logo nos primeiros três dias já é mais significativa, especialmente porque segundo o Top 10 semanal da Netflix, divulgado esta terça-feira e abrangendo a semana de 22 a 28 de Maio, a série portuguesa estrou-se logo em sexto lugar entre os mais vistos.

Foto Netflix

A plataforma, que para o seu top mundial separa entre séries, filmes, mas também séries e filmes em língua não-inglesa, tem oficialmente Rabo de Peixe no Top 10 em três países. As contas são feitas ao número de horas vistas de cada título. Por conseguinte, uma série de sete episódios de 50 minutos mais dificilmente entra numa lista em que compete com telenovelas, como é o caso frequente dos países da América Latina, ou com títulos com muitas temporadas como a já clássica Friends. Detalhe: o número de horas consumidas não é revelado nos tops por país.

Dado que estas listas por país são apenas respeitantes a cerca de cem nações, deixando de fora outros países ou territórios entre os 190 em que a Netflix está presente, estes dados mantêm alguma da opacidade que caracteriza as audiências no sector do streaming. O que não significa, no fim de contas, que a série realizada por Fraga e Patrícia Sequeira não esteja também a ser vista noutros mercados.

O portal FlixPatrol, uma empresa checa com base nos Países Baixos e que colige dados do consumo de streaming com base, no caso da Netflix, nos seus relatórios diários (mas sem que sejam números com confirmação oficial), tem conclusões mais triunfais para Rabo de Peixe — ou Turn of the Tide, no título em inglês — e que originaram segunda-feira algumas notícias congratulatórias para a série portuguesa.

Foto

Esta terça-feira, o site que também serve de porta de entrada para visionar conteúdos em streaming, indica que a série está no top 10 de 33 países, mas os dados da Netflix só confirmam os três supracitados. Entre esses outros países destacam-se as Bahamas, Malta, Uruguai.

Foto

Também congratulatória é a classificação da série no IMDB, a base de dados de cinema e televisão mais popular do mundo, onde conta com um índice de 7,9 em 10.

Os dados desta semana da Netflix correspondem apenas a três dias de consumo de streaming, com um fim-de-semana de permeio. Na próxima semana será mais clara a capacidade de viajar de Rabo de Peixe por mais países ou de ficar mais horas no mesmo lugar.