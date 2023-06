Rabo de Peixe faz história e entra no Top 10 mundial de séries Netflix

A série portuguesa Rabo de Peixe entrou esta terça-feira no Top 10 global de séries em língua não-inglesa da Netflix, sendo a primeira vez que um título nacional consegue tal feito. A ficção baseada em factos reais criada por Augusto Fraga e protagonizada por José Condessa está ainda no top das mais vistas em 15 países.

Não se sabe por quantos espectadores é que a série foi vista, mas pela métrica sui generis da plataforma, que contabiliza as horas de visionamento, foram consumidos 12 milhões de horas da segunda ficção original portuguesa para a Netflix, revelam os dados conhecidos terça-feira à noite.

Rabo de Peixe, que nos primeiros dias de exibição se tinha posicionado como a mais vista em Portugal e também marcava presença nos tops de Espanha e do Luxemburgo, quebra agora uma barreira importante quando se posiciona, entre 29 de Maio e 4 de Junho, no sétimo lugar das mais consumidas na Netflix. É suplantada por títulos como Fake Profile, Doctor Cha, The Good Bad Mother, O Silêncio, The Days ou A Rainha do Sul.

Foto

Titulada Turn of The Tide no mercado internacional, a série continua em primeiro lugar no top oficial da Netflix em Portugal, agora pela segunda semana consecutiva. A novidade é que a Portugal, Espanha e Luxemburgo, onde a série se mantém entre as mais vistas, se juntaram outros 12 países espectadores: Bahamas (4.ª mais vista), Croácia (9.ª), Chipre (8.ª), Grécia (8.ª), Itália (8.ª), Jamaica (6.ª), Quénia (9.ª), Malta (5.ª), Polónia (9.ª), Suíça (9.ª), Trinidad e Tobago (6.ª) e Uruguai (7.ª).

A série tem motivado muitas conversas em torno da sua qualidade, dividindo opiniões nas redes sociais mas gerando, ao mesmo tempo, muito consumo e apaziguando receios iniciais da comunidade açoriana e micaelense de que viesse reavivar um estigma de pobreza e toxicodependência na freguesia de Rabo de Peixe.

Composta por sete episódios com um ritmo e montagem distintivos em relação à generalidade da ficção televisiva portuguesa, a série é então protagonizada por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão; conta ainda com Albano Jerónimo, Maria João Bastos ou Pepê Rapazote. É uma versão acelerada que combina o que poderia ter acontecido e o que sucedeu mesmo quando em 2001 um barco de um traficante de droga o traiu e largou parte da sua carga para a população com ela lidar. Produzida pela Ukbar Filmes para a Netflix, é a história de um grupo de amigos ficcional que se cruza com o bem real desembarque de centenas de quilos de cocaína com elevado grau de pureza na localidade açoriana que empresta o nome a esta produção.