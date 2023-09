Covid-19: só as grávidas vacinadas transferem anticorpos protectores para o feto

As grávidas infectadas com SARS-CoV-2 não transferem anticorpos protectores contra infecções para o feto ou, as que transferem esses anticorpos, fazem-no em poucas quantidades – esta é a principal conclusão de um estudo publicado este mês, na revista científica JCI Insight, pela equipa de Helena Soares, do Centro de Estudos de Doenças Crónicas (Cedoc) da Universidade Nova de Lisboa. O mesmo não acontece com as grávidas vacinadas, que conseguem passar anticorpos neutralizantes para os seus filhos.

