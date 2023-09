Centenas de profissionais da educação em protesto pedem “demissão” do ministro

Vão chegando a conta-gotas, já munidos de t-shirts, faixas, apitos e outros adereços alusivos às reivindicações dos profissionais da educação. A primeira manifestação deste ano lectivo, que encerra uma semana de greve nas escolas convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), junta ao início da tarde desta sexta-feira algumas centenas de docentes e não docentes junto à presidência do Conselho de Ministros.

Voltam a ouvir-se os tambores, os gritos, apitos e buzinas que ao longo de meses se escutaram por diversas vezes. "Demissão", lê-se em letras garrafais numa faixa construída por balões. André Pestana, líder do sindicato, ocupa a dianteira do protesto enquanto cumprimenta e abraça quem se junta à manifestação.

"Está na hora de o ministro ir embora", "não paramos" são algumas das palavras de ordem que gritam nestes primeiros momentos de protesto.

A terminar uma semana de greve de docentes e não docentes, a primeira deste ano lectivo, o impacto terá sido pouco ou nenhum nas escolas, de acordo com as declarações do presidente da Associação Nacional de Directores e Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, ao PÚBLICO esta sexta-feira. "No início da semana falei em impacto zero, agora posso dizer que se não foi assim foi quase, a adesão foi muito reduzida", explica o dirigente escolar.

"Penso que muitos professores não aderiram à greve porque é uma arma para a justa luta que está a ser banalizada. Há um sindicato que devia resolver os seus problemas internos, mas que insiste em fazer greve 'a torto e a direito'", critica Filinto Lima. E lamenta ainda a "desunião" entre sindicatos: "um deles está com uma guerra interna intensa e os sindicatos, entre eles, estão desunidos num momento em que é necessária uma forte união para representar os professores e neste momento dispensamos egoísmos sindicais", justifica.

A manifestação desta sexta-feira foi convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), num momento em que o clima de divisão interna é assumido publicamente, com parte da direcção a pedir uma auditoria às contas bancárias.