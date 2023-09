Stop em clima de divisão interna testa força em manifestação após uma semana de greve

Líder do Stop não avança com níveis de adesão à paralisação. “O aumento do custo de vida não ajuda à participação nestes protestos, quando se faz greve perde-se o salário”, diz André Pestana.

Docentes e não docentes vão terminar esta sexta-feira uma semana de greve nas escolas com uma manifestação em Lisboa. Ao PÚBLICO, o líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), André Pestana, não avançou um número previsível de pessoas que farão o percurso entre a Presidência do Conselho de Ministros e a Assembleia da República nem qual a adesão à paralisação desta semana. E lembrou: “O aumento do custo de vida e da habitação não ajuda à participação nestes protestos, quando se faz greve perde-se o salário.”