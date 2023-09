Professores que entraram no quadro não serão prejudicados no salário, garante ministro

O ministro da Educação garantiu, nesta sexta-feira, que “nenhum professor será prejudicado” na sua remuneração por passar pelo período probatório. A proposta nesse sentido está “já em fase final”, acrescentou em resposta ao deputado do PCP Alfredo Maia, durante o debate em curso no Parlamento sobre o início do ano lectivo, requerido pelo grupo parlamentar comunista.

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) denunciou, esta quarta-feira, que muitos dos cerca de oito mil professores que entraram no quadro este ano serão obrigados a realizar o período probatório, uma espécie de estágio com duração de um ano que, nos termos da lei, implicaria que estes professores ficariam “congelados” no primeiro escalão da carreira.

A concretizar-se, tal levaria a que ficassem com um vencimento inferior ao que teriam como docentes contratados, já que estes começaram este ano a ser reposicionados na carreira em função do seu tempo de serviço, em resposta a uma imposição da Comissão Europeia relativa à “discriminação salarial” praticada contra os docentes a contrato, que até agora ganhavam sempre o mesmo ordenado mesmo que já tivessem mais de duas décadas de serviço.

Conforme o PÚBLICO tem relatado, os docentes que entraram agora no quadro têm também criticado o facto de serem obrigados a realizar o período probatório quando já têm muitos anos a dar aulas no seu percurso. Todos eles sujeitos a avaliação.

O debate em curso no Parlamento foi requerido pelo grupo parlamentar do PCP. Na sua intervenção inicial, João Costa elencou as medidas adoptadas pelo Governo para a “valorização da carreira dos professores”. Onze no total, num “valor já superior a 300 milhões de euros”, especificou.

O ministro da Educação destacou em primeiro lugar, neste lote, a “vinculação de mais de 8 mil professores”, salientando que este é o “valor mais alto desde que há registo”. A maior parte dos professores entraram no quadro ao abrigo de novo mecanismo de “vinculação dinâmica” e são os mesmos que poderão ser obrigados a prestar o período probatório, um requisito previsto na lei mas do qual têm sido dispensados muitos dos docentes que têm entrado no quadro nos últimos anos. Precisamente por terem já no currículo um longo tempo de serviço.

Em destaque no debate parlamentar tem estado também a falta de professores que volta a fazer-se sentir neste início do ano lectivo. João Costa reportou, a este respeito, que “98% dos alunos têm aulas a todas as disciplinas” e voltou a apresentar o balanço já feito em relação ao ano lectivo passado: “todas as semanas chegaram mais de 600 pedidos de substituição de horários”. Mas frisou que “todos os dias” se tem reduzido “o número de alunos a quem falta um professor”. Há uma semana seriam cerca de 83 mil, segundo cálculos feitos para o PÚBLICO pelo professor de Matemática Davide Martins, co-autor do blog de Arlindo Ferreira, especialista em estatística da educação.