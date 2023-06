Estágios remunerados, mudanças nos mestrados, mais autonomia das universidades: como o Governo quer mobilizar mais professores

É uma profissão em crise, em Portugal e além fronteiras, mas por cá o fenómeno será mais preocupante. O corpo docente está descontente com a carreira — as inúmeras greves e protestos que marcaram o ano lectivo provam-no —, está envelhecido, quando mais de 55% tem mais de 50 anos, e com dificuldade de atrair as gerações mais novas. Há poucos professores na faixa dos 30 e dos 40 anos e será preciso ter nas escolas mais 3450 novos docentes por ano até 2030/2031, segundo a Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.

