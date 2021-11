Até 2030 é preciso contratar mais de 34 mil professores para o ensino público

Número de novos docentes necessários vai subir com o passar dos anos. Será necessário contratar mais de três mil professores por ano, em média. No fim da década, esse número sobe para os quatro mil.

O ensino público português vai precisar de recrutar, nos próximos dez anos, pelo menos 34.508 novos professores, revelou o Ministério da Educação esta quarta-feira.

Apesar de ser esperada uma diminuição de 15% dos alunos, o que reduz as necessidades, a aposentação de cerca de 39% dos professores em funções até 2030 faz com que a diminuição de docentes seja muito superior à de estudantes e supere, por isso, essa descida.

Os números foram revelados esta quarta-feira durante a apresentação do estudo de diagnóstico de necessidades docentes de 2021 a 2030, no Ministério da Educação, onde esteve presente o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e a secretária de Estado da Educação, Inês Ramires.

Dos 120.369 professores em funções em 2018/2019, quase 40% (39%) deverão reformar-se até ao ano lectivo 2030/2031, factor que exige que, por ano, seja necessário contratar 3451 docentes, em média. Estas necessidades intensificam-se ao longo do período considerado e em 2030/2031 atingem os 4107 novos docentes por ano, explicou Luís Catela Nunes, investigador da Nova SBE, que levou a cabo o estudo em parceria com a Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

É no ensino pré-escolar que se perspectiva a maior queda, com 61% dos educadores que em 2018/2019 estavam em funções a aposentar-se, e a ser necessário contratar 4419 novos docentes. Apesar disso, é no 3.º ciclo e no ensino secundário que mais professores será preciso recrutar, num total de 15.663 novos docentes até 2030. Seguem-se o 1.º ciclo, a precisar de 6926 professores, o 2.º ciclo, com 5655, e o ensino especial, a Língua Gestual Portuguesa e a Educação Moral e Religiosa, onde faltam 1845 docentes.

Por regiões, é no Norte que mais docentes terão de ser contratados (12.057), seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa (9265), o Centro (8678), o Alentejo (2737) e o Algarve (1771).

Já a redução no número de alunos será de 15%, ou seja, de 1.113.733 para 960.919 estudantes, em 2030/2031. A baixa taxa de natalidade em Portugal é o principal motivo apresentado para esta descida.

Esta quebra vai ser mais notória no 3.º ciclo e no ensino secundário, com a percentagem de alunos a descer 22% em relação ao ano lectivo 2018/2019 nos próximos dez anos. Seguem-se o 2.º ciclo com uma redução de 14% dos estudantes e o 1.º ciclo, que vai ver a percentagem de alunos diminuir em 11%. Já o ensino pré-escolar vai manter-se estável.