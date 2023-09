Último dia de campanha na Madeira em quatro minutos

A baixa do Funchal viveu nesta sexta-feira as arruadas finais da campanha às eleições regionais. Foi uma tarde para avaliar a capacidade de mobilização dos vários partidos que concorrem a estas eleições da Madeira, ainda que a coligação PSD/CDS tenha evitado fazer uma típica arruada para evitar as comparações com tempos de João Jardim.

A fotografia da tarde foi, por isso, importante para a imagem final que aparecerá nos Telejornais da noite. E a imagem que ficou é a de um líder do PSD, Luís Montenegro, colado à popularidade do actual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. O momento foi de desconforto para ambos: Montenegro está em terreno que não domina e Albuquerque não quer ver o líder nacional tomar como sua uma vitória pelo qual não teve qualquer responsabilidade.

Do continente chegam reforços com caras mais conhecidas do que alguns candidatos regionais. Paulo Raimundo, do PCP, e André Ventura, do Chega, já andavam pela ilha, mas nesta sexta-feira o BE recebeu a visita da coordenadora nacional, Mariana Mortágua, a IL teve Rui Rocha, e o PSD contou com a presença de Luís Montenegro.