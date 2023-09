Eleições na Madeira: uma região que insiste em circular à direita

As eleições regionais deste domingo prometem um cenário repetido: uma maioria absoluta do centro-direita. Candidato do Chega fez pré-campanha de baixa.

Não há eleições ganhas à partida, mas há sondagens que não deixam margem para antecipar outro cenário que não o de uma vitória estrondosa. As eleições regionais da Madeira deste domingo dão mais do mesmo no parlamento da região: uma maioria absoluta para o PSD, mas desta vez em coligação “Somos Madeira” com o CDS. A acontecer, será a 12ª vez em 13 eleições regionais. Só em 2019 o cenário foi diferente e acabou por empurrar os centristas para o Governo Regional.