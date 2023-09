A escola Lionel Messi da estratégia política

Uma das melhores modas recentes da Internet é a dos filmes em que Lionel Messi é apanhado pelos telemóveis dos adeptos nas bancadas, em grande plano, a deambular solitária e diletantemente no centro do relvado, distante de onde se desenrolam as batalhas pela posse da bola, como se nada daquilo fosse do seu interesse ou responsabilidade, até ao momento em que um colega repara nele, ali perdido na grande planície, e lhe endossa o esférico, para que o pequeno argentino – primeiro sem oposição, depois com uma oposição que se aproxima ofegante e atarantada – faça a sua magia.

