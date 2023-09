Senador democrata Bob Menendez acusado de suborno pela justiça norte-americana

Líder da influente comissão de negócios estrangeiros do Senado terá recebido milhares de dólares para beneficiar empresários do estado de New Jersey e o governo do Egipto.

O senador democrata Bob Menendez e a sua mulher foram esta sexta-feira acusados de suborno pela justiça norte-americana num caso ligado às suas relações com empresários do estado de New Jersey. A acusação que recai sobre Menendez, uma das figuras mais influentes do Senado dos EUA, poderá complicar os esforços do Partido Democrata para manter a sua magra maioria na câmara alta do Congresso nas eleições do próximo ano.