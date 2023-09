Citroën aposta na simplicidade nas novidades da gama de eléctricos

“Pensamos simples, desenhamos sustentável, conduzimos confortável”. Foi assim que Sandrine Garnier, responsável pela comunicação de produto da Citroën começou a apresentar as novidades da gama electrificada da marca francesa para 2023, num pequeno briefing na comuna francesa de Maffliers, em que a Fugas esteve presente. Entre as novidades apresentadas, com destaque para o nova versão mild hybrid do C5 Aircross com 136cv, o novo motor eléctrico do ë-C4 e ë-C4 X e o novo planeador de viagens E-Routes, sublinhou-se o objectivo da marca de tornar a experiência de conduzir o mais simples possível, sem pôr em causa o compromisso com o ambiente.

Se o C5 Aircross já tinha dado provas — em vendas, em design e em tecnologia — que era uma aposta ganha, a introdução da tecnologia híbrida de 48v só o vem reforçar. E com várias novidades. O motor a gasolina 1.2 ​PureTech, do qual passou a ser extraída uma potência de 136cv e binário máximo de 230 Nm, disponível logo a partir das 1750rpm, tem quase metade das peças novas e o seu funcionamento, em ciclo Miller, é mais eficiente. A esta mecânica junta-se um motor eléctrico de 21 kW (29cv), que pode tanto operar isoladamente — nos arranques suaves, a baixas velocidades, em manobras — como em conjunto com o motor térmico, sem intervenção por parte do condutor. No percurso essencialmente urbano realizado a bordo do C5 Aircross, foi possível ouvir que a transição é perceptível, ainda que não incomodativa.

É também neste ambiente citadino que o lado ecológico do novo C5 Aircross vem mais ao de cima, sendo possível fazer até 50% das deslocações em modo 100% eléctrico, o que, além das emissões zero de CO2, também torna a condução mais confortável por reduzir a vibração sentida.

A bateria de 48V do C5 Aircross, que recorre pela primeira vez à caixa de velocidades de dupla embraiagem electrificada ë-DCS6, recarrega-se automaticamente em algumas fases do percurso, quando o veículo desacelera.

Foto C5 Aircross Hybrid 136 dr

O novo C5 Aircross Hybrid 136 pode ser configurado nos níveis de equipamento Feel Pack, C-Series e Shine, estando disponível para encomenda em Portugal a partir de 39.380 euros.

ë-C4 e ë-C4 X ganham autonomia

À primeira vista, o acréscimo de 4kWh aos 50 kWh da oferta actual na capacidade da nova bateria do ë-C4 e do ë-C4 X parece pouco surpreendente. No entanto, a maior proporção de níquel em relação ao cobalto e ao manganês (antes, havia 60% de níquel e 20% de cada um dos restantes; agora, há 80% de níquel e 10% dos outros) torna-a mais duradoura. Não só isso: a bateria é também mais pequena e mais leve, o que contribui para uma maior eficiência e, logo, menores consumos e mais alargada autonomia.

O motor eléctrico síncrono de ímanes permanentes é também substituído por um motor híbrido capaz de produzir mais 20cv de potência.

Segundo o ciclo WLTP, os dois modelos passam a ter uma autonomia máxima de 420 quilómetros, o que corresponde a um aumento na ordem dos 17% em relação aos modelos que substituem.

Foto ë-C4 X dr

O Citroën ë-C4 com bateria de 54 kWh — a bordo do qual a Fugas andou — está disponível em Portugal desde 44.285 euros. O ë-C4 X está à venda a partir de 44.435 euros.

Viagens longas sem preocupações

Para complementar a gama de eléctricos que tem vindo a apresentar, e encorajar os condutores a aventurarem-se em percursos mais longos, a Citroën criou o planificador de trajectos E-Routes. A aplicação, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, analisa, em tempo real, dados do veículo, como o nível da autonomia e a utilização de energia, e conjuga a informação com aquela que lhe chega através do sistema de navegação.

Desta forma, o condutor tem acesso a informações como o estado do trânsito, os limites de velocidade, serviços disponíveis em viagem e constrangimentos na estrada.

Ao ter acesso aos níveis de consumo e de autonomia do veículo, o sistema de navegação também dá informação ao condutor sobre os locais mais próximos e acessíveis nos quais pode carregar ou abastecer o automóvel.

A aplicação é lançada em Outubro e é gratuita para novos clientes do ë-C4 e do ë-C4 X, que ficam com subscrição activa durante um ano.