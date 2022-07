Citroën ë-C4 X, um misto de sedan, fastback e SUV — com uma bateria “acessível”

Encaixado entre o C4 e o C5 X, o novo modelo é o primeiro Citroën construído com motores térmicos que não chegarão à Europa. Ao Velho Continente, só a variante eléctrica e com bateria de 50 kWh para não inflacionar demasiado o preço.

Sedan ou SUV? No caso do novo Citroën ë-C4 X, a resposta certa é “ambos”. O mais recente modelo da marca francesa, que a Portugal chega exclusivamente com mecânica 100% eléctrica, funde diferentes estilos para agradar a mais condutores: com quatro portas e 4,6 metros de comprimento (mais 30 centímetros que o Citroën C4), o carro assemelha-se uma berlina tradicional, mas, à semelhança de um SUV, as rodas grandes (690 milímetros) conferem-lhe uma postura elevada que permite uma posição de condução mais alta. A silhueta é a de um fastback, mas a mala de 510 litros está separada do habitáculo como num sedan. Soma-se a promessa de ser acessível. Para garantir um preço competitivo, a Citroën optou por uma bateria de 50 kWh — o suficiente para garantir uma autonomia de 359 quilómetros.