Da montanha à cidade, passeios em família e Encontros Mágicos

A Festa do Outono em Serralves, a Feira Medieval de Palmela, marionetas Fora dos Eixos, uma vila do circo e um dia no golfe são algumas das propostas em cena.

MAGIA

Encontros Mágicos

19 a 24 de Setembro

Na cartola desta 27.ª edição do Festival Internacional de Magia de Coimbra, que se espraia por ruas, largos, praças e outros espaços, encontramos dezenas de números, representados por artistas de nove países e apostados em “desafiar a capacidade de sonhar” e “converter em realidade, ainda que por instantes, os sonhos do Homem”.

A saber: Amélie, Ramó & Alegria, Mario Lopez e Paulino Gil (Espanha); Amino-San (Japão); James James (Inglaterra); Lebart (Argentina); Raul Camaguey (Cuba); Artem Shchukw (Rússia); Gisell (Peru) e The Clairvoyants (Áustria). A hastear a bandeira nacional estão Leandro Morgado e Luís de Matos, a quem está entregue, uma vez mais, a organização do evento.

Além da Magia de Rua, entram no mapa uma Escola de Magia e as famosas Galas Internacionais, ambas no Convento de São Francisco. A entrada é livre (excepto galas, com bilhetes entre 17,50€ e 20€).

FESTAS

Festa do Outono

23 e 24 de Setembro

A tradição do equinócio volta a cumprir-se no Parque de Serralves (Porto). Durante dois dias, estende-se a manta aos costumes antigos, ligando o cenário contemporâneo do lugar à terra e ao postal das Aldeias de Portugal.

Cozinhar broa mimosa da Aldeia do Boco, concelho de Vagos, conhecer As voltas que o linho dá na Aldeia de Várzea de Calde, Viseu, desvendar os segredos do barco moliceiro e a arte da construção naval na Aldeia de Pardilhó, Estarreja, criar máscaras dos caretos de Podence, Macedo de Cavaleiros, e dar forma a esculturas de sal de Rio Maior são algumas das dezenas de actividades alinhadas no programa, que se desenha também com cinema, circo, exposições, música, teatro, uma feira e um mercado de design urbano.

Tudo entre as 10h e as 19h, com acesso gratuito e entrada pelos portões da Avenida Marechal Gomes da Costa e da Rua Bartolomeu Velho, n.º 141.

Festa da Cultura Coreana

23 de Setembro

Numa organização da Embaixada da República da Coreia, o Palácio Pimenta do Museu de Lisboa abre portas a um dia dedicado à cultura coreana.

No programa entram tradições variadas que vão da gastronomia à música, passando pela pintura, dança, jogos e workshops.

Das 10h30 às 18h, com entrada livre.

Feira Medieval de Palmela

22 a 24 de Setembro

O Primeiro Mestre Português na Ordem de Santiago dá o mote à festa que leva a vila de Palmela a recuar à época medieval.

No castelo e centro histórico, evocando D. João Fernandes, entram em cena artesãos, música, danças, acampamentos, cortejos, espectáculos de fogo, torneios, oficinas, apresentações de armas, falcoaria, passeios e gastronomia.

A feira está aberta sexta, das 17h às 24h; sábado, das 14h às 24h; e domingo, das 14h às 23h. A entrada diária custa 4€ (7€ pelos três dias), sendo gratuita para crianças até aos 12 anos. O cartaz completo pode ser consultado aqui.

CIRCO

Cupula Circus Village Festival

22 a 24 de Setembro

Durante três dias, Arcozelo (Vila Nova de Gaia) volta a transformar-se na vila do circo.

Para a quinta edição do festival, organizado pelo INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo em parceria com a Junta de Freguesia, estão convocados nomes como Erva Daninha, Radar 360º, Pamina Milewska, David Almeida, Wandré Gouveia ou BlucinQue. Além dos espectáculos de circo contemporâneo, o cardápio traz workshops aéreos e de bicicleta acrobática, conversas, música e a exposição The Colorful of Circus.

Sexta, sábado e domingo, sempre com entrada livre, mas sujeita a levantamento prévio de bilhete.

TEATRO

Ando a Sonhar com Beethoven

23 e 24 de Setembro

A Companhia de Teatro de Almada conta a história de um menino Jorge certinho, que “gosta de ter os brinquedos bem arrumadinhos”, e um Beethoven desastrado, despenteado e resmungão, que “mexe em tudo e desarruma tudo”, mas enche o quarto com a magia da música. Teresa Gafeira assina o texto e a encenação; Bruno Realista, Carolina Dominguez, Diana Vaz e João Farraia dão conta da interpretação.

No Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com sessões sábado, às 16h, e domingo, às 11h e às 15h, com bilhetes a 10€.

Foto João Farraia e Carolina Dominguez em Ando a Sonhar com Beethoven DR

CINECONCERTO

Pulcinella e os Contos Maravilhosos

23 e 24 de Setembro

O Balão de Ouro, O Pássaro de Fogo, Os Três Irmãos e Pulcinella e o Peixe Mágico são as quatro curtas-metragens de Emanuele Luzzati e Giulio Gianini projectadas na tela do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa).

A narrar e a musicar as histórias está Manuel João Vieira. Sábado e domingo, às 16h30, com bilhetes a 3€.

MARIONETAS

Fora dos Eixos

21 a 24 de Setembro

Quatro dias, sete espectáculos (dois dos quais em estreia absoluta), 14 artistas de seis países, uma exposição e um workshop. É nestes eixos que se apresenta a sexta edição do Fora dos Eixos – Festival Internacional de Teatro de Marionetas de Santa Maria da Feira.

De palco montado no Centro Cultural de Milheirós de Poiares, prossegue a sua missão de “contar histórias, esboçar sorrisos, provocar gargalhadas e fazer chegar o mar aos nossos olhos”, explica a autarquia feirense, este ano por meio de criações com o traço de Portugal, Ucrânia, Argentina, Espanha, Alemanha e Brasil.

A puxar os fios da direcção artística está, uma vez mais, o manipulador de marionetas Rui Sousa, autor da exposição que acompanha o cartaz. Grátis a 2,50€.

Foto Rui Sousa, Uma Exposição Suspensa por Fios DR

AR LIVRE

Festival da Montanha

22 a 24 de Setembro

Apontado a “todos os entusiastas da montanha, da natureza e da vida”, o novo festival propõe-se a celebrar a paisagem da Serra da Estrela e a “cultura vibrante” das suas gentes.

O campo base é o Parque da Várzea, em Manteigas, onde há lugar reservado para música, conversas, gastronomia, cinema ao ar livre, sessões de ioga, observação astronómica, uma Fun Zone com insufláveis e air bungee, workshops e um mercadinho com artesanato e produtos locais.

Com o mote Celebra a Natureza, a experiência inclui também momentos de aventura, caminhadas, BTT, baptismo de parapente, stand-up paddle, escalada, percursos sensoriais e, até, um Spa de Montanha.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição e pagamento em algumas das actividades. Mais em festivaldamontanha.pt.

Open Day de Golfe

24 de Setembro

Um dia aberto a “todos os aspirantes a golfistas”, com ou sem experiência na matéria. É esta a proposta do Clube de Golfe do Penha Longa Resort, em Sintra, para este domingo.

Entre as 10h e as 17h, à boleia do Marriott Family Golf Festival, dá-se a conhecer a modalidade e tornam-se familiares termos como o putting, o chipping green ou o campo de treino.

Para miúdos e graúdos, basta aparecer: a participação é gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.