Estância de esqui encerra permanentemente por falta de neve nos Alpes Franceses

No Inverno passado, as temperaturas invulgarmente elevadas fizeram soar os alarmes nas estâncias de esqui da Europa. La Sambuy, perto do Mont Blanc, nos Alpes franceses, abriu por pouco mais de quatro semanas. Agora, face aos prejuízos, a autarquia local decidiu desmantelar o teleférico que conduzia ao topo das pistas do resort familiar. A estância já não volta a abrir.

“Antes, costumava nevar praticamente desde o primeiro de Dezembro até 30 de Março”, recorda o autarca de La Sambuy, Jacques Dalex, à CNN. No entanto, no Inverno passado houve apenas “quatro semanas de neve e, mesmo assim, pouca”. “Muito rapidamente começavam a aparecer pedras e rochas na pista.”

Na temporada de 2022/2023, a estância esteve aberta menos de cinco semanas, entre Janeiro e Fevereiro. Se a infra-estrutura sempre deu prejuízo, os valores calculados face à nova situação são incomportáveis, diz o autarca. A cidade “sempre o financiou” o resort, com a câmara municipal a assumir a administração desde 2016. “Podemos aceitar um défice de 150 mil a 200 mil euros por ano. Mais do que isso é difícil”, declara ao Le Monde. Os cálculos apontam para um défice actual de cerca de 500 mil euros. Só a manutenção do teleférico custava 80 mil euros por ano.

Depois de meses de consulta pública, a decisão de desmantelar o teleférico venceu a votação na assembleia local com 22 dos 33 votos e a estrutura foi retirada na semana passada. “Não é um fracasso, é uma adaptação”, defende à CNN. “O mundo está a mudar – o clima e as prioridades das pessoas”, acrescenta, sublinhando que “o aquecimento global está evidentemente em curso” e a acontecer “ainda mais rápido do que os cientistas previram”.

Segundo o autarca, “todas as estâncias de desportos de Inverno em França são afectadas pelo aquecimento global”, principalmente aquelas que estão situadas entre os 1.000 e os 1.500 metros de altitude, com muitas a verem-se “forçadas a adaptar-se” ao novo clima. As pistas de La Sambuy subiam a um máximo de 1.850 metros de altitude.

No caso de La Sambuy, defende, o futuro passa por continuar a comunicar-se como um destino para caminhadas e actividades ao ar livre durante o Verão, bom para “descobrir e proteger a natureza, fazer caminhadas, e praticar desporto, se possível.”

A decisão, no entanto, não está a ser bem aceite por toda a população da pequena cidade francesa, com cerca de 7.500 habitantes. Uma associação chamada Todos Juntos por La Sambuy (Tous Ensemble Pour La Sambuy) conseguiu mais de 1.900 assinaturas numa petição a favor da manutenção da estância em funcionamento, defendendo um modelo de negócio mais “durável”, nomeadamente através da operacionalização do teleférico no Verão.