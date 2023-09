Jean-Marie Straub e Danièle Huillet. A altura justa entre a terra e o céu

Já houve outras retrospectivas da obra de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet em Portugal, nomeadamente na Cinemateca, e a que aconteceu em 1998, com presença dos dois autores franceses, para animadas e às vezes muito tensas conversas com os espectadores depois da projecção dos filmes, pode ser mesmo um acontecimento nevrálgico na “vida cinéfila” daqueles que tiveram a sorte de a acompanhar. Mas este regresso integral da obra de Straub e Huillet a Portugal, concretamente ao Porto e a Serralves, tem um peso muito específico: é a primeira retrospectiva, a primeira visão de conjunto sobre esta obra, desde que ela se fechou definitivamente com a morte de Jean-Marie Straub (1933-2022) em Novembro do ano passado, 16 anos depois da morte de Danièle Huillet (1936-2006).

