Acervo de Ana Luísa Amaral passa para a Casa dos Livros

A biblioteca pessoal de Ana Luísa Amaral e o seu arquivo académico e literário vão ser, nesta sexta-feira, entregues oficialmente ao Centro de Estudos da Cultura em Portugal da Universidade do Porto, ou simplesmente Casa dos Livros, numa cerimónia que acontecerá pelas 18h. A entrega deste espólio, que poderá ser consultado por investigadores e demais pessoas interessadas depois de acabado o processo, actualmente em curso, do seu tratamento e catalogação, marca o arranque das celebrações do programa Figura Eminente, iniciativa da Universidade do Porto (UP) que, no presente ano lectivo 2023-2024, homenageará a poeta e antiga professora universitária, falecida em Agosto do ano passado aos 66 anos.

