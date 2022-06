Podcast do Encontro de Leituras: um serão com Ana Luísa Amaral

No Encontro de Leituras de Fevereiro, leitores do PÚBLICO e da Folha de S.Paulo conversaram com a escritora portuguesa Ana Luísa Amaral. Siga o podcast do Encontro de Leituras no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

A convidada do 15.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 8 de Fevereiro, foi a escritora portuguesa Ana Luísa Amaral. Em destaque esteve o seu livro de poesia What's in a name, editado em Portugal pela Assírio & Alvim. No Brasil, os poemas deste livro estão incluídos na antologia Lumes, publicada no ano passado pela Iluminuras.

Em 2017, na revista Sábado, o crítico Eduardo Pitta, escrevia que em What’s in a Name, “reencontramos o melhor” da obra de Ana Luísa Amaral. E acrescentava: “Poeta central da poesia portuguesa contemporânea, a autora tem-se destacado pela forma hábil como, sem se afastar do classicismo da tradição anglo-americana (Emily Dickinson e Anne Sexton são referências próximas), consegue impor a voz que dá ‘nome a estas coisas’, fazendo-o sempre com o rigor oficinal que faz da sua escrita um lugar de alto conseguimento: ‘Mas não há nada de natural num nome:/ como uma roupa, um hábito, normalmente para a vida inteira,/ ele nada mais faz do que cobrir/ a nudez em que nascemos.’”

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

