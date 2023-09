PSD desafia PS a “baixar impostos” e diz que alívio fiscal não é exclusivo da IL

Perante o cenário de chumbo às propostas para redução de impostos, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, lançou um “derradeiro” apelo ao PS para viabilizar o pacote fiscal, pedindo um “abalo de consciência na 25ª hora”. No debate parlamentar sobre as cinco propostas de âmbito fiscal do PSD, entre as quais uma recomendação para reduzir o IRS já em 2023, os socialistas voltaram a remeter a discussão para a sede do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e acusaram o PSD de fazer um “número político”. Mas, à direita, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considerou a redução proposta “insuficiente” e desafiou: “Dêem corda dos sapatos”.

Depois de registar o “entusiasmo de Verão” do PSD sobre um alívio fiscal para as famílias, o líder da IL desafiou a bancada laranja a aprovar uma “descida substancial” de IRS no OE 2024, já que na proposta social-democrata, para um “salário médio de 1400 euros”, a redução não é mais do que “uma bica diária, de um café”.

Na resposta, Joaquim Miranda Sarmento evitou reconhecer que a IL tem o exclusivo da redução de impostos. “Ainda o deputado não imaginava que ia haver um partido chamado Iniciativa Liberal e que o ia liderar, já o PSD falava em reforma fiscal (…) O que mais me espantou na sua intervenção foi que nunca pensei ver um liberal a querer ser monopolista”, disse, o que levou Rocha a sorrir.

À esquerda, o socialista Ivan Gonçalves confrontou o líder da bancada do PSD com a acção do partido quando esteve no Governo e subiu impostos, bem como com a troca de prioridade entre o IRC, que constava no programa eleitoral de 2022, e o IRS. “Porque é que quebra o compromisso com aqueles que elegeram? Será que foi pressão à direita? Foi a moção de censura do Chega? Se o que está em causa é o PSD competir com os partidos da direita, lamento muito”, disse, condenando a ideia de que o PSD ande ao sabor de “partidos minoritários e radicais”.

O deputado socialista remeteu a discussão da fiscalidade para o OE 2024. “O que está a fazer hoje é um número político muito básico: quer aparecer numa foto de redução de impostos que já sabe que vai acontecer”, apontou.

Miranda Sarmento justificou a troca de prioridades com uma “alteração de circunstâncias” relativas à subida da inflação e admitiu que o partido aumentou impostos quando suportou governos. “É verdade que o PSD teve que aumentar impostos em 2002 e 2011, sabe porquê? Em 2002 gerimos o vosso pântano e em 2011 a vossa bancarrota”, respondeu.

Pelo BE, José Soeiro acusou o PSD de dar voz às “propostas dos patrões” – o que foi negado por Joaquim Miranda Sarmento – e criticou sobretudo a intenção de isentar de IRS os prémios de produtividade. Na mesma linha, o comunista Duarte Alves alertou para o risco de os aumentos dos salários passar a ser feito através dos prémios e de não contribuir para a carreira contributiva. “O PSD quer dar cabo da Segurança Social”, afirmou.

A votação das propostas decorre no final do debate.